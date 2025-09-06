scorecardresearch
 

भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम... महिला वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी से बनाई दूरी

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ओपनिंग सेरेमनी गुवाहाटी में होनी है. ओपनिंग सेरेमनी में मशहूर बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल परफॉर्म करती नजर आएंगी. ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तानी टीम भाग नहीं लेगी.

वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं होंगी शामिल (Photo: Getty Images)
वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं होंगी शामिल (Photo: Getty Images)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 भारत और श्रीलंका में खेला जाना है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को होगी और  खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को आयोजित होगा. वूमेन्स वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी 30 सितंबर को गुवाहाटी के डॉ. भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम में होनी है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं.

ओपनिंग सेरेमनी में सभी टीमों को शामिल होना था, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी होना था. लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी टीम ओपनिंग सेरेमनी में भाग नहीं लेगी. जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम ओपनिंग सेरेमनी के लिए भारत नहीं जाएगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से भी कोई प्रतिनिधि भी इस सेरेमनी में नहीं पहुंचेगा.

यह भी पढ़ें: महिला वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में बंपर इजाफा... विजेता को मिलेंगे करोड़ों, बाकी टीमें भी होंगी मालामाल

दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक अगले तीन साल तक उनकी टीम्स एक-दूसरे के देश में नहीं खेलेंगी. इसकी शुरुआत आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से हुई थी, जिसमें भारत ने अपने सभी मुकाबले दुबई में खेले थे. अब महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगा.

अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में भी पहुंचती है तो भी उसके मुकाबले कोलंबो में आयोजित होंगे. पाकिस्तानी टीम अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से करेगी. जबकि भारत के विरुद्ध उसका मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. पाकिस्तानी टीम फातिमा सना की कप्तानी में वर्ल्ड कप मुकाबले खेलेगी. टीम की उप-कप्तान मुनीबा अली होंगी. जबकि वहीं आलिया रियाज, डायना बेग, नशरा संधू जैसी अनुभवी खिलाड़ी भी स्क्वॉड में शामिल हैं.

पाकिस्तानी टीम: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, इमान फातिमा, नशरा संधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह.

नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व: गुल फिरोजा, नाजीहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हानी, वहीदा अख्तर.

पाकिस्तानी टीम का फुल शेड्यूल
2 अक्टूबर: बनाम बांग्लादेश, कोलंबो
5 अक्टूबर:  बनाम भारत, कोलंबो
8 अक्टूबर:  बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो
15 अक्टूबर: बनाम इंगलैंड, कोलंबो
18 अक्टूबर:  बनाम न्यूजीलैंड, कोलंबो
21 अक्टूबर: बनाम, साउथ अफ्रीका, कोलंबो
24 अक्टूबर:  बनाम श्रीलंका, कोलंबो

