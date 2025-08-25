महिला वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी कप्तान, भारत संग भी होगा मुकाबला

आईसीसी वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर को हो रही है और इसका खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को होना है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम भी भाग लेने जा रही है. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम की कप्तानी फातिमा सना को सौंपी गई है.

पाकिस्तान ने आईसीसी वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 में पहला स्थान हासिल करके वर्ल्ड कप में एंट्री पाई थी. तब उसने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ भी यादगार जीतें हासिल की थीं. बांग्लादेश दूसरे स्थान पर रहा था और उसे भी वर्ल्ड कप में जगह मिली है. वहीं वेस्टइंडीज का पत्ता कट गया था.

अनकैप्ड बल्लेबाज इमान फातिमा को भी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम में चुना गया है. फातिमा ने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इस बल्लेबाज ने मई में पाकिस्तान के राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था. इमान के अलावा नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार और सैयदा अरूब शाह का भी ये पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा.

वनडे सीरीज भी खेलेगी पाकिस्तानी टीम

गुल फिरोजा, नजीहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हानी और वहीदा अख्तर पाकिस्तानी टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ी के रूप में यात्रा करेंगी. गुल फिरोजा और नजीहा अल्वी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थीं. पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलेगी. यह सीरीज 16-22 सितंबर के दौरान लाहौर में खेली जाएगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की ओर से वही खिलाड़ी भाग लेंगी, जिन्हें वर्ल्ड कप में खेलना है.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, इमान फातिमा, नशरा संधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह.

ट्रैवलिंग रिजर्व: गुल फिरोजा, नाजीहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हानी, वहीदा अख्तर

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का मुकाबला भारतीय टीम से भी होगा. इस मुकाबले का फैन्स को ब्रेसब्री से इंतजार है. यह मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि पाकिस्तानी टीम अपने सभी मुकाबले आर. प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेलेगी. पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में जिन मैचों में नहीं खेलेगी, वो सारे मुकाबले भारतीय जमीन पर होंगे.

वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का शेड्यूल

2 अक्टूबर- बनाम बांग्लादेश, कोलंबो

5 अक्टूबर- बनाम भारत, कोलंबो

8 अक्टूबर- बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो

15 अक्टूबर- बनाम इंगलैंड, कोलंबो

18 अक्टूबर- बनाम न्यूजीलैंड, कोलंबो

21 अक्टूबर- बनाम, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबो

24 अक्टूबर- बनाम श्रीलंका, कोलंबो

