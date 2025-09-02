33 साल के इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट

एशिया कप 2025 के आगाज से पहले पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान के मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ आसिफ अली ने 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. यह ऐलान उन्होंने 1 सितंबर को सोशल मीडिया पर किया. हालांकि, वह अब भी घरेलू और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट खेलते रहेंगे. आसिफ ने पाकिस्तान के लिए 2018 में डेब्यू किया था और अब तक 21 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले.

वह अपनी पावर हिटिंग और फिनिशर की भूमिका के लिए जाने जाते थे. उनका सबसे यादगार पल 2021 टी20 वर्ल्ड कप में आया, जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 12 गेंदों में 24 रन की ज़रूरत पर सिर्फ 7 गेंदों में 25 रन बनाकर चार छक्के जड़े और पाकिस्तान को जीत दिलाई.

यह भी पढ़ें: 'वो भारत का X फैक्टर, एशिया कप में उसकी कमी खलेगी...', हरभजन ने बताई टीम की बड़ी खामी

2022 एशिया कप में भी उन्होंने भारत के खिलाफ 16 रन की तेज़ पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. इसके बावजूद, वह टीम में लंबे समय तक स्थिर जगह नहीं बना पाए और अक्सर कम गेंदें खेलने का मौका मिला.

यह भी पढ़ें: KCL में चमके संजू सैमसन, शुभमन गिल से बेहतर है टी20 रिकॉर्ड, एशिया कप में मिलेगा ओपनिंग का मौका?

Advertisement

संन्यास पर क्या बोले आसिफ



आसिफ ने लिखा, “पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. देश के लिए खेलना गर्व का पल था. अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, लेकिन घरेलू और लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा.”

---- समाप्त ----