पाकिस्तानी टीम में 'अजीबोगरीब' एक्शन वाले गेंदबाज की एंट्री, बाबर आजम भी टी20 स्क्वॉड में शामिल

एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी टीम भारत के हाथों 5 विकेट से पिट गई थी. पाकिस्तान की टी20 टीम में अब बाबर आजम को शामिल किया गया है. नसीम शाह भी टीम में लौटे हैं.

पाकिस्तानी टीम का ऐलान, टी20 स्क्वॉड में उस्मान तारिक भी शामिल. (File Photo: Getty Images)
पाकिस्तानी टीम को 28 अक्टूबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. फिर उसे श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में भी शिरकत करना है. इसके बाद पाकिस्तानी टीम ट्राई सीरीज में भाग लेगी, जिसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे बाकी की दो टीमें हैं. इन चारों सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम्स का ऐलान किया. ये चारों सीरीज पाकिस्तानी धरती पर ही आयोजित होने हैं.

सबसे बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम की टी20 टीम में वापसी हो गई है. बाबर ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. इसके बाद उन्हें टी20 टीम से बाहर कर दिया गया था. बाबर हाल ही में हुए एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं थे.

बाबर आजम की तो वापसी हो गई, लेकिन मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम में एक बार फिर शामिल नहीं किया गया है. रिजवान को बाबर के साथ ही टीम से निकाला गया था. उधर तेज गेंदबाज नसीम शाह की टी20 टीम में वापसी हो गई है. उन्होंने नवंबर 2024 के बाद से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. हारिस रऊफ, फखर जमां और सुफियान मुकीम को टी20 मैचों के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है.

इस स्पिनर की टी20 टीम में एंट्री
उस्मान तारिक को पहली बार पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है. वह इस साल तब सुर्खियों में आए थे, जब उनके एक्शन पर सवाल उठे थे. तारिक ने दावा किया था कि बांह में दो कोहनियां होने के चलते उनके गेंदबाजी एक्शन में समस्याएं आईं. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मैचों में 20 विकेट लिए थे. उस्मान सीपीएल 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

मोहम्मद रिजवान को हालांकि ओडीआई टीम में जगह दी गई है. वनडे टीम की कप्तानी शाहीन शाह आफरीदी करेंगे. शाहीन को हाल ही में रिजवान की जगह नया वनडे कप्तान बनाया गया था. इसके अलावा फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, और हारिस रऊफ की भी वनडे टीम में वापसी हुई है, जो वेस्टइंडीज दौरे से बाहर थे.

पाकिस्तान की वनडे टीम: बाबर आजम, फखर जमां, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह

पाकिस्तान की टी20 टीम: अब्दुल समद, बाबर आजम, हसन नवाज, साहिबजादा फारहान, उस्मान खान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सैम अयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान तारिक.
रिजर्व: फखर जमां, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम.

