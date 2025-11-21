scorecardresearch
 

Feedback

Rising Stars Asia Cup: श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, अब बांग्लादेश से होगी खिताबी टक्कर

पाकिस्तानी टीम ने ग्रुप-बी में अपने तीनों मैच जीते थे. अब उसने सेमीफाइनल में श्रीलंका-ए को भी हरा दिया. श्रीलंका-ए टीम की गेंदबाजी अच्छी रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने टीम की लुटिया डुबो दी.

Advertisement
X
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जीत हासिल की. (Photo: ACC)
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जीत हासिल की. (Photo: ACC)

एसीसी मेन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में 21 नवंबर (शुक्रवार) को श्रीलंका-ए का सामना पाकिस्तान शाहीन्स से हुआ. दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका-ए पर 5 रनों से जीत हासिल की.

अब फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का सामना 23 नवंबर (रविवार) को बांग्लादेश-ए से होगा. बांग्लादेश-ए ने पहले सेमीफाइनल में भारत-ए को सुपर ओवर में हराया था.

मुकाबले में श्रीलंका-ए को जीत के लिए 154 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 9 विकेट पर 148 रन ही बना सका. श्रीलंका की ओर से मिलन प्रियनाथ रथनायके ने 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 गेंदों पर सबसे ज्यादा 40 रन बनाए. सलामी बल्लेबाजों विशेन हलम्बेज (29 रन) और लसिथ क्रॉस्पुले (27 रन) भी कुछ रन बनाने में कामयाब रहे. पाकिस्तानी टीम के लिए स्पिन गेंदबाजों सुफियान मुकीम और साद मसूद ने तीन-तीन विकेट झटके.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान शाहीन्स ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 153 रन बनाए.पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे ज्यादा 39* रन गाजी गोरी के बल्ले से निकले. गाजी ने 36 गेंदों का सामना किया और 2 चौके के अलावा एक सिक्स लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

Varun Chakravarthy
टी20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK के बीच कब और कहां होगा मुकाबला? आया बड़ा अपडेट 
Azhar Ali,Sarfraz Ahmed,Wahab Riaz
PAK क्रिकेट में भूचाल! इस द‍िग्गज ने छोड़ा सेलेक्टर का पद... सरफराज हैं वजह? 
Harbhajan Singh Shahnawaz Dahani handshake
हरभजन ने PAK क्रिकेटर से हाथ म‍िलाया, VIDEO से मचा बवाल  
IND VS PAK
भारत-पाक के बीच नहीं होगी टक्कर, वर्ल्ड कप के शेड्यूल में ICC ने कर दिया 'खेला' 
Sikandar Raza
'हमें आपसे फर्क नहीं पड़ता', PAK मीडिया की सिकंदर रजा ने बोलती कर दी बंद, VIDEO 
Advertisement

माज सदाकत (23 रन), साद मसूद (22 रन) और अहमद दानियाल (22 रन) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं. श्रीलंका-ए की ओर से तेज गेंदबाज प्रमोद मदुशन ने 29 रन देकर चार विकेट झटके. स्पिनर ट्रेवीन मैथ्यू ने भी तीन सफलताएं हासिल कीं.

श्रीलंका ए की प्लेइंग इलेवन: निशान मदुष्का (विकेटकीपर), विशेन हलम्बेज, लसिथ क्रॉस्पुले, नुवानिदु फर्नांडो, सहान अराचिगे, रमेश मेंडिस, डुनिथ वेलालगे (कप्तान), मिलन प्रियनाथ रथनायके, प्रमोद मदुशन, ट्रैवीन मैथ्यू और गरुका संकेथ.

पाकिस्तान ए की प्लेइंग इलेवन: मोहम्मद नईम, माज सदाकत, गाजी गोरी (विकेटकीपर), यासिर खान, इरफान खान (कप्तान), मोहम्मद फैक, साद मसूद, अहमद दानियाल, शाहिद अजीज, सुफियान मुकीम और उबैद शाह

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement