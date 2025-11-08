331 रनों की आंधी... जब सचिन-द्रविड़ ने कीवियों पर घंटों तक किया प्रहार, रच डाला इतिहास

भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली इतिहास में 8 नवंबर 1999 का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था. हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने मिलकर जो किया, वह आज भी क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है. यह वही मैच था, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक तक हिल गई.

तीन दिन पहले राजकोट में खेले गए सरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने अपना तब तक का सर्वोच्च वनडे स्कोर (349 रन) बनाकर भारत को हरा दिया था. भारतीय टीम के सामने चुनौती साफ थी या तो जवाब दो, या सिर झुका लो. लेकिन कप्तान सचिन तेंदुलकर की अगुआई में टीम इंडिया ने जवाब ऐसा दिया कि इतिहास बन गया.

हैदराबाद की फ्लैट पिच और बिजली जैसी तेज आउटफील्ड पर भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और फिर शुरू हुआ वह महाकाव्य, जो आने वाले वर्षों तक मिसाल बना रहा.

सचिन-द्रविड़ का बल्ले से संग्राम

सौरव गांगुली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए. गेंदबाज शेन ओ’कॉनर की फॉलो-थ्रू से लगी गेंद सीधी नॉन-स्ट्राइकर छोर के स्टंप्स से टकराई, और गांगुली क्रीज से बाहर थे. इसके बाद मैदान पर उतरे राहुल द्रविड़ और फिर शुरू हुआ एक ऐसा प्रदर्शन, जिसने वनडे क्रिकेट के मापदंड ही बदल दिए.

तेंदुलकर और द्रविड़ की जोड़ी ने 46.2 ओवरों तक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को रौंदे रखा. दोनों ने मिलकर 331 रनों की साझेदारी की, जो उस समय की किसी भी विकेट के लिए विश्व रिकॉर्ड पार्टनरशिप रही.

द्रविड़ ने रन-ए-बॉल 153 रन बनाए. इस पारी में क्लासिक कवर ड्राइव, टाइमिंग और संयम का मिश्रण दिखा. लेकिन इस साझेदारी के नायक थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 186 रन (150 गेंद) की नाबाद पारी खेली, सिर्फ तीन गेंद कम खेलकर द्रविड़ से 33 रन अधिक... हर शॉट कला की तरह था- स्ट्रेट ड्राइव, पुल, स्क्वायर कट, फ्लिक- मानो बल्ला नहीं, जादू की छड़ी हो.

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का बुरा दिन

न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजों पर मानो कहर टूट पड़ा. क्रिस ड्रम का आंकड़ा सबसे भयावह रहा- 9 ओवर, 85 रन, कोई विकेट नहीं (9-0-85-0). शेन ओ’कॉनर और क्रिस केर्न्स ने भी खूब रन लुटाए. यह वह दिन था जब गेंदबाजी के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और हर फील्ड सेटिंग बेअसर साबित हुई.

भारत ने आखिरी 6 ओवरों में 90 रन ठोके- मानो बल्लेबाजों के बल्लों में आग लगी हो. हैदराबाद की पिच, गर्मी, और गूंजते दर्शकों के बीच तेंदुलकर-द्रविड़ का प्रदर्शन किसी आंधी से कम नहीं था.

हैदराबाद में रनों की सुनामी

भारत ने पूरे 50 ओवरों में 2 विकेट पर 376 रन बनाए- उस दौर में यह स्कोर असंभव-सा लगता था. इसके जवाब में थकी-मांदी न्यूजीलैंड टीम 202 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने मुकाबला 174 रनों से जीता और सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई, जिसे बाद में भारत ने 3-2 से अपने नाम किया.

सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की 331 रनों की साझेदारी, जो तब तक किसी भी विकेट के लिए वनडे की सबसे बड़ी साझेदारी थी. आज भी जब वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारियों की बात होती है, तो यह जोड़ी टॉप-3 में शामिल है.

सचिन के 186 नाबाद रन, जो लंबे समय तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा. इसी के बाद खुद सचिन ने 2010 में 200* रनों की पारी खेलकर वनडे में इतिहास रच दिया था. एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस जादुई स्कोर तक पहुंचने वाले वह दुनिया के पहले क्रिकेटर बने.

ODI में किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों की साझेदारियां

- मार्लन सैमुअल्स-क्रिस गेल (दूसरे विकेट के लिए), 372 रन, 2015

- शाई होप-जॉन कैंपबेल (पहले विकेट के लिए), 365 रन, 2019

- सचिन तेंदुलकर -राहुल द्रविड़ (दूसरे विकेट के लिए), 331 रन, 1999

- सौरव गांगुली-राहुल द्रविड़ (दूसरे विकेट के लिए)-318 रन, 1999

दरअसल, इससे पहले राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ सौरव गांगुली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की साझेदारी की थी, जो उस समय वनडे इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी बनी. लेकिन यह रिकॉर्ड छह महीने भी नहीं टिक सका. द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर के साथ 331 रनों की चकित कर देने वाली साझेदारी की.

