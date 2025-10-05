scorecardresearch
 

नो हैंडशेक की गूंज कोलंबो तक... हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा से नहीं मिलाया हाथ

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने एक बदलाव किया. अमनजोत कौर बीमार होने के चलते इस मैच का हिस्सा नहीं बन सकीं. उनकी जगह रेणुका सिंह की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई.

भारत का कड़ा रुख कायम, अब भारतीय महिला टीम ने पड़ोसी मुल्क को दिखाया आईना (Photo: AFP/Getty Images)
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने अपना दूसरा मुकाबला 5 अक्टूबर (रविवार) को पाकिस्तान के खिलाफ खेला है. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को पहले बैटिंग करनी पड़ी है.

इस मुकाबले में टॉस के दौरान एक बार फिर नो हैंडशेक पॉलिसी देखने को मिली. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. इससे पहले एशिया कप 2025 में भारतीय मेन्स टीम ने ऐसा किया था. तब भारतीय खिलाड़ियों ने तीनों ही मैचों में पाकिस्तान प्लेयर्स संग हैंडशेक नहीं किया था.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बोर्ड की ओर से खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा था, 'पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. खिलाड़ियों को हैंडशेक करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है. हमारा फोकस सिर्फ खेल पर है.'

मोहसिन नकवी के हाथों नहीं ली एशिया कप ट्रॉफी
यह मुद्दा सबसे पहले मेन्स एशिया कप के दौरान उभरा था, जब भारत और पाकिस्तान तीन बार आमने-सामने आए थे. उस समय भारतीय टीम ने मैच से पहले और उसके बाद हैंडशेक से परहेज किया थाा. पाकिस्तानी टीम के कोच माइक हेसन ने दावा किया था कि भारतीय टीम ने सुरक्षा और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसा किया. तनाव उस समय और बढ़ गया जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान के साथ खेल संबंध सिर्फ आईसीसी या न्यूट्रल वेन्यू पर होने वाले टूर्नामेंट्स तक सीमित रहेंगे. दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज 2012-13 में खेली गई थी. महिला वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम कोलंबो में ही ठहरी हुई है, जबकि भारत के मुकाबले गुवाहाटी और कोलंबो में हो रहे हैं. भारत ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 59 रनों से हराकर शानदार शुरुआत की थी.

भारतीय टीम की प्लेइंग XI: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, नल्लापुरेड्डी चरणी, क्रांति गौड़.

पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग XI: मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, सादिया इकबाल, नाशरा संधू.

---- समाप्त ----
