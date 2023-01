Nida Dar: PAK महिला क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उठाया ये कदम, क्रिकेट जगत में बवाल

साल 2023 का अभी पहला महीना भी खत्म नहीं हुआ है और क्रिकेट जगत में कई विवाद देखने को मिल गए हैं. एक नया विवाद अब महिला क्रिकेट से सामने आया है, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वनडे मैच को लेकर हंगामा मचा है. पाकिस्तान की सीनियर प्लेयर निदा डार ने बल्लेबाजी करते वक्त कुछ ऐसा किया, जिससे ऑस्ट्रेलियन मीडिया और क्रिकेट जगत में हलचल मची है.



शनिवार को नॉर्थ सिडनी ओवल में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान महिला टीम के बीच वनडे मैच खेला गया. ऑस्ट्रेलिया ने यहां 336 का बड़ा स्कोर बनाया, जवाब में पाकिस्तान की टीम 235 रन ही बना पाई. अंत में ऑस्ट्रेलिया 101 रनों से मैच जीत गया.



दरअसल, मैच में हुआ यूं कि पारी के 27वें ओवर में जब पाकिस्तान की निदा डार बल्लेबाजी कर रही थीं उस वक्त बॉलर के बॉल फेंकने से ठीक पहले वह क्रीज से हट गईं. बॉल सीधा स्टम्प में जा लगी और ऑस्ट्रेलिया ने अपील कर दी. हालांकि, अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दी लेकिन आपत्ति जताई गई कि निदा डार काफी देरी से स्टम्प के सामने से हटी थीं.

Safe to say that Nida Dar wasn't expecting to see Tahlia McGrath bowling that soon! pic.twitter.com/JstI7NhWQf