Nepal Gen Z protests: 'बहुत दर्द में...', हिंसा पर छलका नेपाली क्रिकेटर का दर्द, INSTA पोस्ट में दिखी पीड़ा

नेपाल में तख्तापलट हो चुका है. वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं. कुल मिलाकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. नेपाल के ताजा हालात पर वहीं के नेपाली क्रिकेटर संदीप लाम‍िछाने का र‍िएक्शन आया है.

नेपाली क्रिकेटर संदीप लाम‍िछाने का देश के हालात पर र‍िएक्शन आया है. (Photo: ITG)
भारत के पड़ोसी देश नेपाल हिंसा में घ‍िरा हुआ है. वहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा हुआ और आगजनी हुई. मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. कुल मिलाकर नेपाल के हालात खराब हैं. 
यह भी पढ़ें: एशिया कप में 8 टीमें लेकिन नेपाल का नाम गायब...हिंसा के बीच जानिए क्यों नहीं मिला मौका

नेपाल की मौजूदा स्थ‍ित‍ि पर वहां के सबसे बड़े स्टार क्रिकेटर संदीप लाम‍िछाने का भी र‍िएक्शन सामने आया है. संदीप ने इंस्टाग्राम पोस्ट में वहां के हालात पर अपनी पीड़ा व्यक्त की. संदीप ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा-  बहुत दुख हुआ. यह देश बहुत सुंदर है, लेकिन अब बहुत दर्द में है.  जहां हमेशा हंसी और खुशियां थीं, वहां अब आंसू बह रहे हैं. नेपाल का भविष्य बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम फिर से मजबूत बनेंगे.  क्यों चुप रहें? हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए. 

संदीप ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा- मेरी सबसे गहरी संवेदना उन सभी लोगों के लिए, जिन्होंने आज के प्रदर्शन में अपनी जान गंवाई. जो भी मदद कर सकते हैं, कृपया नेपाल और उसके लोगों की मदद करें. 
यह भी पढ़ें: 90 का वो जन आंदोलन... जब नेपाल में राजा को छोड़नी पड़ी थी गद्दी, बहाल हुआ था लोकतंत्र

ध्यान रहे नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ Gen-Z आंदोलन शुरू हुआ था. कर्फ्यू और सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है और देश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है. 

ध्यान रहे नेपाल की टीम मंगलवार (9 अगस्त) से शुरू हो रहे एश‍िया कप में नहीं खेल रही है, क्योंकि वो 2024 ACC मेन्स प्रीमियर कप में सफल नहीं हो सके.  नेपाल ने अपने ग्रुप में टॉप किया था, लेकिन सेमीफाइनल में UAE से हार गए थे.  वहीं वो तीसरे स्थान के प्लेऑफ में आखिरी ओवर में हॉन्ग कॉन्ग से भी हार गए थे. इसी वजह से  हॉन्ग कॉन्ग ने एशिया कप के लिए क्वाल‍िफाई कर ल‍िया था. 

 

