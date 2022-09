Pakistan vs Afghanistan, Asia Cup 2022: नसीम शाह के दो छक्कों ने तोड़ा भारतीयों का दिल, पढ़ें पाकिस्तान-अफगानिस्तान मैच का फुल रोमांच

Pakistan vs Afghanistan, Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 सीजन के सुपर-4 स्टेज में बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया. मैच के आखिरी ओवर तक 9 विकेट गिर चुके थे. 6 बॉल पर 11 रनों की दरकार थी. तभी आखिरी ओवर में छक्कों का रोमांच भी देखने को मिला. नसीम शाह ने आखिर में दो छक्के मारकर पाकिस्तान की जीत दिला. इससे भारतीयों का दिल भी टूट गया, क्योंकि पाकिस्तान की जीत से भारत एशिया कप से बाहर हो गया.

दरअसल, शारजाह में खेला गया यह मैच शुरुआत से ही रोमांचक रहा. पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. फिर बैटिंग के लिए आई अफगानिस्तानी टीम ने अच्छी शुरुआत की. टीम ने 3 विकेट पर 78 रन बना दिए थे.

मगर यहां से पाकिस्तानी टीम ने शिकंजा कसना शुरू किया, तो अफगानिस्तानी टीम 20 ओवर में 129 रनों से आगे नहीं बढ़ सकी. टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 35 रन और हजरतुल्ला जजई ने 21 रन बनाए. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका.

पाकिस्तान को 12 बॉल पर 21 रनों की जरूरत थी

इसके बाद लगा कि बाबर, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान जैसे खिलाड़ियों के साथ उतरी पाकिस्तान टीम 130 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन मामला उलटा ही नजर आया. अफगानी गेंदबाजों ने ऐसा शिकंजा कसा की पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी. टीम ने 118 रनों पर ही 9 विकेट गंवा दिए थे. मैच और भी रोमांचक आखिरी दो ओवरों में हुआ. यहां पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 12 बॉल पर 21 रनों की जरूरत थी.

तब क्रीज पर आसिफ अली और नसीम शाह मौजूद थे. यहां से सारी उम्मीद आसिफ अली पर थी, क्योंकि वह अकेले स्पेशल बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे. ऐसे में तेज गेंदबाज फरीद अहमद के ओवर की चौथी बॉल पर आसिफ ने छक्का जड़ दिया. इसके बाद अगली ही बॉल पर भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह बॉल को बाउंड्री के पार नहीं भेज सके और बीच में ही कैच आउट हो गए.

