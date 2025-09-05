दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला जारी है. जहां मैच के दूसरे दिन (5 स‍ितंबर) को नारायण जगदीसन ने अपनी पारी से रंग जमा दिया. साउथ जोन की ओर से खेलते हुए इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 197 रनों की पारी खेली और 352 गेंदों का सामना किया. उनकी पारी में 16 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे.

खास बात यह रही कि उन्होंन जिस धैर्य और आत्मव‍िश्वास से बल्लेबाजी की, उसने यह दिखा दिया कि वह आने वाले द‍िनों में टीम इंडिया के लिए टेस्ट विकेटकीपर के लिए एक तगड़ा ऑप्शन है.

हाल में इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में तब शाम‍िल किए गए थे, जब ऋषभ पंत घायल हो गए थे. हालांकि ओवल में हुए आख‍िरी टेस्ट में ध्रुव जुरेल को खेलने का मौका मिला था.

ऐसे में जुरेल और पंत दोनों को ही जगदीसन से फाइट देखने को मिल सकती है. हालांकि पंत को अभी र‍िप्लेस करना बहुत मुश्क‍िल है, लेकिन जगदीसन व‍िकेटीपर्स की बेंच स्ट्रेंथ में तो शाम‍िल हैं हीं. जगदीसन आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों से खेल चुके हैं. हालांकि यहां उनका रिकॉर्ड उनका उतना प्रभावशाली नहीं हैं, जितना घरेलू क्रिकेट में है.



कैसा है जगदीसन का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड?

29 साल के जगदीसन ने फर्स्ट क्लास (FC) क्रिकेट में इन्होंने 53 मैच खेले और 80 पारियों में 8 बार नॉट आउट रहते हुए 3,570 रन बनाए. इस दौरान उनका एवरेज 49.58 और स्ट्राइक रेट 62.40 रहा. वहीं उनका बेस्ट स्कोर 321 रहा है. इन्होंने 10 शतक और 14 अर्धशतक जमाए. वहीं उनके नाम 133 कैच और 14 स्टम्पिंग हैं.

कैसा है जगदीसन का ल‍िस्ट ए रिकॉर्ड?

जगदीसन ने लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 64 मैचों में 2728 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 277 रहा. इस फॉर्मेट में उनका एवरेज 46.23 और स्ट्राइक रेट 94.68 रहा. यहां उनके नाम 9 शतक और 9 अर्धशतक हैं, साथ ही 49 कैच और 8 स्टम्पिंग कीं हैं.

कैसा है जगदीसन का टी20 रिकॉर्ड?

जगदीसन ने टी20 क्रिकेट में 66 मैचों में 1475 रन बनाए, जहां उनका बेस्ट स्कोर 88 रहा. औसत 31.38 और स्ट्राइक रेट 125.31 रहा. वहीं उनके नाम 26 कैच और 7 स्टम्पिंग भी हैं.

