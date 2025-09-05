scorecardresearch
 

Feedback

Narayan Jagadeesan: घरेलू क्रिकेट में रौला काट रहा ये विकेटकीपर, दलीप ट्रॉफी में जड़े 197 रन...टेस्ट क्रिकेट में पंत-जुरेल को ना कर दे र‍िप्लेस?

दलीप ट्रॉफी में नारायण जगदीसन ने शानदार 197 रनों की पारी खेली. साउथ जोन की ओर से खेलते हुए जगदीसन ने नॉर्थ जोन के ख‍िलाफ अपनी पारी में टेंपरामेंट, कॉन्फ‍िडेंस की झलक भी दिखाई.

Advertisement
X
नारायण जगदीसन ने दलीप ट्रॉफी में शानदार पारी खेली (Photo: PTI)
नारायण जगदीसन ने दलीप ट्रॉफी में शानदार पारी खेली (Photo: PTI)

दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला जारी है. जहां मैच के दूसरे दिन (5 स‍ितंबर) को नारायण जगदीसन ने अपनी पारी से रंग जमा दिया. साउथ जोन की ओर से खेलते हुए इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 197 रनों की पारी खेली और 352 गेंदों का सामना किया. उनकी पारी में 16 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे. 

खास बात यह रही कि उन्होंन जिस धैर्य और आत्मव‍िश्वास से बल्लेबाजी की, उसने यह दिखा दिया कि वह आने वाले द‍िनों में टीम इंडिया के लिए टेस्ट विकेटकीपर के लिए एक तगड़ा ऑप्शन है.

हाल में इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में तब शाम‍िल किए गए थे, जब ऋषभ पंत घायल हो गए थे. हालांकि ओवल में हुए आख‍िरी टेस्ट में ध्रुव जुरेल को खेलने का मौका मिला था.

सम्बंधित ख़बरें

Jagdishan and Jurel
5th Test मैच में Jurel या Jagdishan किसे मिलेगा मौका? 
Jasprit Bumrah with head coach Gautam Gambhir
ओवल में नहीं चलेगा वर्कलोड मैनेजमेंट, बुमराह खेलेंगे? ये 2 ख‍िलाड़ी होंगे बाहर 
Dhruv Jurel and N Jagadeesan
जुरेल या जगदीशन... किसे मिलेगा ओवल टेस्ट में मौका? कैसे हैं दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े  
Pant and Jagdish
Rishabh Pant की जगह Jagadeesan को मिली जगह! 
Rishabh Pant
ऋषभ पंत पांचवें टेस्ट से बाहर... इस खिलाड़ी की एंट्री, BCCI ने दिया अपडेट 

ऐसे में जुरेल और पंत दोनों को ही जगदीसन से फाइट देखने को मिल सकती है. हालांकि पंत को अभी र‍िप्लेस करना बहुत मुश्क‍िल है, लेकिन जगदीसन व‍िकेटीपर्स की बेंच स्ट्रेंथ में तो शाम‍िल हैं हीं. जगदीसन आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों से खेल चुके हैं. हालांकि यहां उनका रिकॉर्ड उनका उतना प्रभावशाली नहीं हैं, जितना घरेलू क्रिकेट में है. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं नारायण जगदीशन? जिनकी टीम इंडिया में हुई एंट्री, बना चुके वर्ल्ड रिकॉर्ड

Advertisement

कैसा है जगदीसन का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड? 
29 साल के जगदीसन ने फर्स्ट क्लास (FC) क्रिकेट में इन्होंने 53 मैच खेले और 80 पारियों में 8 बार नॉट आउट रहते हुए 3,570 रन बनाए. इस दौरान उनका एवरेज 49.58 और स्ट्राइक रेट 62.40 रहा. वहीं उनका बेस्ट स्कोर 321 रहा है. इन्होंने 10 शतक और 14 अर्धशतक जमाए. वहीं उनके नाम 133 कैच और 14 स्टम्पिंग हैं. 

कैसा है जगदीसन का ल‍िस्ट ए रिकॉर्ड? 
जगदीसन ने लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 64 मैचों में 2728 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 277 रहा. इस फॉर्मेट में उनका एवरेज 46.23 और स्ट्राइक रेट 94.68 रहा. यहां उनके नाम 9 शतक और 9 अर्धशतक हैं, साथ ही 49 कैच और 8 स्टम्पिंग कीं हैं. 

कैसा है जगदीसन का टी20 रिकॉर्ड? 
जगदीसन ने टी20 क्रिकेट में 66 मैचों में 1475 रन बनाए, जहां उनका बेस्ट स्कोर 88 रहा. औसत 31.38 और स्ट्राइक रेट 125.31 रहा. वहीं उनके नाम 26 कैच और 7 स्टम्पिंग भी हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement