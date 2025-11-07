IPL में फिर पीली जर्सी पहनेंगे धोनी... खेलेंगे अगला सीजन! चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने दिया हिंट

महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में भी खेलते नजर आ सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सीईओ काशी विश्वनाथन ने इस बात के संकेत दिए हैं. विश्वनाथन ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि धोनी आगामी आईपीएल सीजन में खेलते दिखेंगे. विश्वनाथन ने इंडिया टुडे से बातचीत में इसे लेकर बड़ा बयान दिया.

काशी विश्वनाथन ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि वह (माही) उपलब्ध होंगे और हमारे लिए खेलेंगे.'

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स का चेहरा रहे हैं. हालांकि, जब इस टीम को दो साल के लिए बैन किया गया, तो धोनी को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलना पड़ा. अगर धोनी आईपीएल 2026 में खेलते हैं, तो यह सीएसके के साथ उनका 17वां और आईपीएल करियर का 19वां सीजन होगा.

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. यह नियम उन भारतीय खिलाड़ियों पर लागू होता है, जिन्होंने पिछले पांच साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है. सीएसके ने तब धोनी के अलावा चार और बड़े खिलाड़ियों को भी रिटेन किया था.

धोनी की कप्तानी में कितने IPL खिताब जीते?

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल खिताब जीता हुआ है. आईपीएल 2025 में जब सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से टूर्नामेंट के बीच में ही बाहर हो गए, तब टीम की कमान एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने संभाली. हालांकि धोनी के कप्तान बनने के बाद भी चेन्नई की किस्मत नहीं बदली और टीम पिछले सीजन में अंकतालिका में सबसे नीचे स्थान पर रही.

आईपीएल 2023 में खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया के पू्र्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई में घुटने की सर्जरी कराई थी. सर्जरी के बाद उन्होंने 2024 और 2025 में खेल तो जारी रखा, लेकिन ज्यादातर मैचों में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे. इसके बावजूद मैदान पर उनकी मौजूदगी और कप्तानी का अनुभव टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत बना रहा.

