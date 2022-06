MS Dhoni Daughter Ziva: कपड़े पर उकेरी धोनी-जीवा की इमोशनल तस्वीर, खुद खरीदने पहुंच गए माही

तमिलनाडु के ईरोड शहर में एक हैंडलुम कारीगर ने अपनी कारीगरी से पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत सभी की दिल जीत लिया है. इस कारीगर ने धोनी और उनकी बेटी जीवा की एक इमोशनल तस्वीर को कपड़े पर उकेर दिया था.

यह तस्वीर इतनी सुंदर है कि धोनी खुद ही इसे खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच गए. माही ने इस तस्वीर वाले कपड़े के साथ फोटो भी खिंचवाई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. यह फोटोज सबसे पहले रेल्वे एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर दर्शना जरदोश (Darshana Jardosh) ने शेयर कीं.

धोनी ने खुद ही पहुंचकर तस्वीर प्राप्त की

मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा- मिस्टर अप्पुसामी, यह एक बुनकर हैं, जो ईरोड में हैंडलुम की स्टाल चलाते हैं. वह क्रिकेट के बड़े फैन हैं. उन्होंने कपड़े पर आर्टवर्क करते हुए महेंद्र सिंह धोनी और उनकी बेटी की साथ में तस्वीर बनाई है. धोनी को जब ये बात पता चली, तो खुद ही स्टाल पर पहुंचे और तस्वीर प्राप्त की.

धोनी एक फोटो में उस कपड़े को दोनों हाथों से पकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस पर यह तस्वीर बनी हुई है. इस तस्वीर को सफेद कपड़े पर नीले रंग से बनाया गया. कपड़े पर तस्वीर के साइड में फ्रेम के अंदर 'थाला' भी लिखा हुआ है.

Mr. Appusamy, a weaver from Chennimalai community, Erode, was running #OneStationOneProduct Handloom stall at Erode. An ardent cricket fan, he designed a cloth artwork with MS Dhoni and his daughter.



As the news reached Dhoni, he personally received the artpiece.@msdhoni pic.twitter.com/S9SgP0dSdU