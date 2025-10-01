'सूर्यकुमार यादव को आकर लेना होगा कप', ACC चीफ मोहसिन नकवी की नई नौटंकी

एशिया कप 2025 फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया था. फाइनल के बाद बेहद चौंकाने वाले नजारे देखने को मिले थे. भारतीय टीम ने एशिया कप तो जीत लिया था, लेकिन उसने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया. भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले आए. भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे और मांग की थी कि ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के वाइस-चेयरमैन के हाथों से दिया जाए. लेकिन नकवी ने भारतीय टीम की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया. मैच जीतने के बावजूद भारतीय खिलाड़ी लगभग एक घंटे तक इंतजार करते रहे. अंत में वे बिना ट्रॉफी के ही ड्रेसिंग रूम लौट गए.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने मोहसिन नकवी को स्पष्ट तौर पर कहा कि ट्रॉफी भारत को सौंपा जाए. हालांकि मोहसिन नकवी की जिद कम नहीं रही है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नकवी ने बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की अपील भी ठुकरा दी. शुक्ला ने मंगलवार (30 सितंबर) को एसीसी की बैठक में एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने की मांग पुरजोर तरीके से रखी, लेकिन नकवी का कहना था कि ट्रॉफी लेने के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को एसीसी ऑफिस आना होगा.

नकवी का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण: देवजीत सैकिया

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी के इस रवैये को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ करार दिया. उन्होंने कहा, 'हमने ये निर्णय लिया था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे ट्रॉफी और मेडल्स लेकर भाग जाएं. यह शर्मनाक है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कप भारत को सौंपा जाएगा.'

इस टकराव के बाद बीसीसीआई के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अब एशिया कप ट्रॉफी भारत को हैंडओवर किया जाए. Geo Super की रिपोर्ट के मुताबिक एसीसी की बैठक में इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका. यानी स्थिति अब यह है कि भारत ने एशिया कप 2025 तो जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी अब भी मोहसिन नकवी के पास है. यह मामला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) तक पहुंच सकता है.

