एशिया कप में कैसे छा गए कुलदीप यादव? स्पिनर ने खोल दिया राज, अब टेस्ट सीरीज पर नजर

कुलदीप यादव ने खुलासा किया कि कैसे दिलीप ट्रॉफी खेलने से उन्हें एशिया कप 2025 के लिए अपनी लय हासिल करने में मदद मिली. इंग्लैंड दौरे पर ज्यादातर बेंच पर बैठने और लंबे समय तक मैच न खेलने के बाद कुलदीप ने इस टूर्नामेंट में गेंद से भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.

बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 9.29 की औसत से 17 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 4/30 का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने खिताब अपने नाम किया. बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में रिंकू सिंह से बातचीत में कुलदीप ने कहा कि उनके लिए लय पाना बेहद जरूरी था और इसके लिए उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में लंबा स्पेल डाला.

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रीशियन का बेटा बना देश का हीरो... संघर्षों से भरी है तिलक वर्मा की कहानी

कुलदीप यादव ने किया खुलासा

कुलदीप यादव ने कहा, 'जब आप लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेलते तो लय जरूरी हो जाती है... मेरे लिए यही अहम था और मैंने दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच खेला जिसमें मैंने बहुत गेंदबाजी की. इसलिए जब मैं टूर्नामेंट के लिए आया तो मेरी गेंदबाजी पहले से ही अच्छी चल रही थी.'

Advertisement

कुलदीप ने बताया कि टीम में उनका रोल मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने का था. उन्होंने कहा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. कुलदीप ने कहा कि उनके पास कोई फिक्स्ड लक्ष्य नहीं है और उनकी एकमात्र प्रेरणा है जब भी मौका मिले, टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना.

यह भी पढ़ें: तिलक वर्मा ने खुद बताया, कैसे दिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों की छींटाकशी का करारा जवाब

बता दें कि कुलदीप यादव का चयन भारत-वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भी हुआ है. जहां टीम इंडिया को दो मैचों की सीरीज खेलना है. सीरीज की शुरुआत 2 अक्तूबर से हो रही है. पहला मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. जबकि सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच नई दिल्ली में होगा. कुलदीप को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला था.



---- समाप्त ----