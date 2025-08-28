'देश के लिए सब कुर्बान...', मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक विवाद पर दी सफाई, ट्रोलर्स को भी सुनाया

अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की निगाहें टीम इंडिया में दोबारा वापसी करने पर है. शमी पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण भारतीय टीम के हालिया इंग्लैंड दौरे का हिस्सा नहीं बन पाए थे. फिर शमी को एशिया कप 2025 के लिए भी भारतीय टीम में नहीं चुना गया. शमी अब दलीप ट्रॉफी 2025-26 में ईस्ट जोन के लिए भाग ले रहे हैं. इस टूर्नामेंट के जरिए शमी चयनकर्ताओं को प्रभावित करना चाहेंगे.

मोहम्मद शमी मैदान पर गेंद से चमक बिखेरते हैं, लेकिन वो ऑफ फील्ड भी सुर्खियों में रहते हैं. शमी अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नफरत का शिकार होते हैं. शमी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो अब सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं. शमी ने कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को अब पूरी तरह उनकी टीम संभालती है.

मोहम्मद शमी को चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भी ट्रोल किया था. तब शमी दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान मैदान पर एनर्जी ड्रिक पीते नजर आए थे. तब रमजान का महीना चल रहा था, ऐसे में शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर बरेली के मौलानाओं ने नाराजगी जताई थी. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को ये बात ना-गवार गुजरी कि शमी ने रमजान के महीने में ऐसा किया. हालांकि शमी के सपोर्ट में कई लोग खड़े हो गए थे. शमी के पूर्व कोच बदरुद्दीन स‍िद्दीकी ने कहा था कि देश से आगे कुछ नहीं है और वो रोजा बाद में भी रख सकते हैं.

एनजर्जी ड्रिंक विवाद पर मोहम्मद शमी ने क्या कहा?

अब मोहम्मद शमी ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान हुए एनर्जी ड्रिंक विवाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. शमी ने कहा कि खिलाड़ी काफी गर्मी में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वो देश के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. शमी ने बताया कि उनके धर्म में भी ऐसी परिस्थियों के लिए छूट है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया.

मोहम्मद शमी ने न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हम 42 से 45 डिग्री तापमान में मैच खेल रहे होते हैं, खुद को कुर्बान कर रहे होते हैं. हमारे धर्म में भी ऐसी परिस्थितियों के लिए छूट है. अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं या ऐसी स्थिति में हैं कि रोजा रखना संभव नहीं, तो आप बाद में उसकी भरपाई कर सकते हैं या जुर्माना भर सकते हैं. मैंने भी वही किया, लोगों को यह समझना चाहिए कि खिलाड़ी किस हालात में क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है.'

मोहम्मद शमी ने साफ कहा कि अब वह सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देते. शमी कहते हैं, 'कुछ लोग सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बातें करते हैं. मैं कभी सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स नहीं पढ़ता, मेरी टीम ही सब मैनेज करती है.' इंटरव्यू में शमी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी गैरमौजूदगी और आगे की योजनाओं पर भी खुलकर बात की. हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह पूरी तरह फिट होने और सही समय आने पर ही कोई बड़ा फैसला लेंगे.

