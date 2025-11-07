scorecardresearch
 

Feedback

'परफॉर्मेंस के आधार पर चयन नहीं हो रहा...', शमी की अनदेखी पर कोच ने उठाए सवाल, बोले- वो जल्द वापसी करेगा

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. शमी ने भारत के लिए आखिरी मैच चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था.

Advertisement
X
रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं मोहम्मद शमी (Photo: Getty)
रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं मोहम्मद शमी (Photo: Getty)

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 5 नवंबर (बुधवार) को किया गया. टीम में विकेटकीपर ऋषभ पंत को भी शामिल किया गया है, जो चोट के चलते वेस्टइंडीज के विरुद्ध हुई सीरीज में भाग नहीं ले पाए थे. पंत की तो वापसी हो गई, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में शुरुआती तीन मैचों में 15 विकेट लेने वाले शमी को टेस्ट स्क्वॉड से तो बाहर रखा ही गया है, साथ ही इंडिया-ए टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिली.

शानदार फॉर्म में रहने के बावजूद मोहम्मद शमी को टीम इंडिया से बाहर रखना चौंकाने वाला है. शमी के बचपन के कोच मोहम्मद बदरूद्दीन चयनकर्ताओं के इस फैसले से काफी नाराज हैं. बदरुद्दीन ने चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) और चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकार जानबूझकर इस खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि शमी भारत के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं.

मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए क्रिकेट के सबसे फॉर्मेट में जून 2023 में खेला था. तब शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में उतरे थे. 2024 का बड़ा हिस्सा उन्होंने इंजरी के कारण मिस किया. उन्होंने इसी साल  इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी की. फिर शमी ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भी भाग लिया था, जहां उन्होंने 5 मैचों में 9 विकेट चटकाए.

सम्बंधित ख़बरें

Mohammed Shami
हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, शमी को जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त 
Mohammed Shami
'दुश्मन मदद नहीं करता...', शमी का नए VIDEO में छलका दर्द, स्ट्रगल पर की बात  
Mohammed Shami
शमी का कर‍ियर खत्म? अफ्रीका के ख‍िलाफ भी नजरअंदाज... क्या BCCI से भ‍िड़ना पड़ा भारी 
Team India
SA टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जानें... 
shami vs pant
SA टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, पंत की वापसी... शमी को फ‍िर मौका नहीं 
Advertisement

शमी ने खुद को पूरी तरह फिट बताया
इसी बीच मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन फॉर्म में दिखे हैं. इसके बावजूद उनका चयन न होना कई सवाल खड़े करता है. सेलेक्टर्स का मानना है कि शमी की फिटनेस अब भी संदेह के दायरे में हैं. लेकिन शमी ने जोर देकर कहा था कि वो पूरी तरह फिट हैं और इसका सबूत रणजी एवं दलीप ट्रॉफी प्रदर्शन है.

बदरूद्दीन ने इंडिया टुडे से कहा, 'सीधी बात है, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है. मुझे इसके अलावा और कोई वजह समझ नहीं आती. जब कोई खिलाड़ी लाल गेंद क्रिकेट खेल रहा होता है और तीन मैचों में 15 विकेट ले लेता है, तो वह कहीं से भी अनफिट नहीं लगता. चयनकर्ता बस उसे नजरअंदाज कर रहे हैं.'

उन्होंने यह भी बताया कि मोहम्मद शमी इस स्थिति के चलते मानसिक रूप से परेशान हैं. बदरूद्दीन कहते हैं, 'जब आप परफॉर्म करें और फिर भी जगह न मिले, तो कोई भी निराश होगा. वो ऐसी वापसी करेगा कि सब चुप हो जाएंगे. अगर अब भी उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद आप उन्हें नहीं चुन रहे हैं, तो यह कहना बंद कर दीजिए कि आप परफॉर्मेंस के आधार पर चयन करते हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement