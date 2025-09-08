इस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने 17 की उम्र में बनाया था ऐसा रिकॉर्ड... अब तक कोई तोड़ नहीं पाया

क्रिकेट के खेल में हर दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनता है. 24 साल पहले यानी साल 2001 में कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर एक ऐसा ही रिकॉर्ड बना था, जो अब तक अटूट है. तब श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच इस मैदान पर एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत मुकाबला खेला गया था. यह दोनों देशों के बीच टेस्ट इतिहास का पहला मुकाबला था, जिसे बांग्लादेशी बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल ने और यादगार बना दिया...

तब मोहम्मद अशरफुल ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में बांग्लादेश की ओर से दूसरी पारी में 212 गेंदों का सामना करते हुए 114 रन डाले, जिसमें 16 चौके शामिल रहे. अशरफुल इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए थे. ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक अशरफुल ने ये शतक 17 साल और 61 दिन की उम्र में बनाया था.

मुकाबले में बांग्लादेश की टीम पहली पारी के आधार पर 465 रनों से पीछे थी. अशरफुल के शतक के बावजूद बांग्लादेश उस मुकाबले में करारी हार से नहीं बच पाया. बांग्लादेश की दूसरी पारी 328 रनों पर सिमट गई थी और उसे पारी एवं 137 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी. श्रीलंका ने मर्वन अटापट्टू (201 रन) और महेला जयवर्धने (150 रन) की धमाकेदार बैटिंग की बदौलत अपनी पहली पारी 555/5 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. वहीं बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग्स में 90 रन ही बना पाया था. मैच में दस विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन और शतकवीर मोहम्मद अशरफुल संयुक्त रूप से 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए थे.

अशरफुल की उम्र को लेकर रहा कन्फ्यूजन

मोहम्मद अशरफुल का शतक उस मैच का नतीजा बदल नहीं पाया, लेकिन यह सेंचुरी बांग्लादेश जैसी नई और कमजोर टीम के लिए उस समय किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी. जब अशरफुल ने शतक बनाया तो उनकी उम्र को लेकर थोड़ी उलझन रही. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफुल का शतक उनके 17वें जन्मदिन से एक दिन पहले बना था. जबकि अन्य रिपोर्ट के मुताबिक यह शतक 17 साल और 63 दिन की उम्र में आया. हालांकि आधिकारिक उम्र 17 साल और 61 दिन दर्ज किया गया.

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मोहम्मद अशरफुल, फोटो: (Getty Images)

खैर जो भी हो, मोहम्मद अशरफुल ने पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद का बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया था. मुश्ताक ने फरवरी 1961 में भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में 17 साल और 82 दिन की उम्र में शतकीय पारी (101 रन) खेली थी. भारत के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. सचिन ने अगस्त 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में भारत की दूसरी पारी में नाबाद 119 रन बनाए थे.

टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 युवा बल्लेबाज

17 वर्ष 61 दिन- मोहम्मद अशरफुल, 114 रन, बांग्लादेश vs श्रीलंका, कोलंबो, 2001

17 वर्ष 78 दिन- मुश्ताक मोहम्मद, 101 रन, पाकिस्तान v भारत, दिल्ली, 1961

17 वर्ष 107 दिन- सचिन तेंदुलकर, 119* रन, भारत vs इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 1990

17 वर्ष 352 दिन- हैमिल्टन मसाकाद्जा, 119 रन, जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज, हरारे, 2001

18 वर्ष 154 दिन- इमरान नजीर, 131 रन, पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 2000

दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल ने बांग्लादेश के लिए 61 टेस्ट, 177 ओडीआई और 23 टी20 इंटरनेशल मुकाबले खेले. टेस्ट मैचों में उन्होंने 24.00 की औसत से 2737 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं वनडे इंटरनेशनल में अशरफुल के नाम पर 22.23 के एवरेज से 3468 रन दर्ज हैं.

वनडे इंटरनेशनल में अशरफुल ने 3 शतक और 20 अर्धशतक जड़े. अशरफुल ने टी20 इंटरनेशनल में दो अर्धशतकों की मदद से 450 रन बनाए. अशरफुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 47 विकेट भी झटके. 41 साल के अशरफुल ने 13 टेस्ट, 38 ओडीआई और 11 टी20I मैचों में बांग्लादेश की कप्तानी भी की.

