Mitchell Starc 1st Ashes Test 2025: ऑस्ट्रेल‍िया और इंग्लैंड के बीच ऑप्टस स्टेडियम में एशेज सीरीज 2025-26 का पहला टेस्ट मैच हुआ. इस टेस्ट के पहले दिन (21 नवंबर) को म‍िचेल स्टार्क ने गजब का स्पेल फेंका. उन्होंने महज 39 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के 3 विकेट धड़ाम कर द‍िए.

जो रूट (0) का म‍िचेल स्टार्क ने मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच आउट किया करवाया जो उनका एशेज में 100वां व‍िकेट रहा. वह ऐसा करने वाले 21वें गेंदबाज रहे.

इसके साथ ही उन्होंने एक और अनोखी उपलब्ध‍ि हास‍िल कर ली. वह एशेज मे ऐसा करने पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए. एशेज में 100 विकेट लेने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के 13वें गेंदबाज बन गए.

अनफिट पैट कमिंस और चोटिल जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में स्टार्क ने स्कॉट बोलैंड, डेब्यू कर रहे ब्रेंडन डॉगेट के साथ पेस अटैक की ज‍िम्मेदारी संभली. वहीं स्टार्क के पास पाकिस्तान के वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका होगा, जो लेफ्ट-आर्म पेसर के रूप में सबसे ज्यादा 414 टेस्ट विकेट के साथ टॉप पर हैं. जो इस सीरीज में वो पूरा कर लेंगे.

पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड

पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग XI: बेन डकेट, जैक क्रॉउली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)

पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ

दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N), 9.30 बजे

तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल, सुबह 5 बजे

चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न, सुबह 5 बजे

पांचवां: 4-8 जनवरी, सिडनी, सुबह 5 बजे

(भारतीय समयानुसार सभी मैचों की टाइमिंग )

