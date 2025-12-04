मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास... टेस्ट क्रिकेट में बने सबसे सफल खब्बू तेज गेंदबाज, पाकिस्तान के वसीम अकरम को पछाड़ा

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर (गुरुवार) से शुरू हुआ है. ब्रिस्बेन के द गाबा में जारी इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी.
मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाया. स्टार्क ने 5 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के दो विकेट गिराए. स्टार्क ने पहले बेन डकेट (0 रन) को मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच आउट कराया. फिर उन्होंने ओली पोप (0 रन) को एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड किया. स्टार्क ने फिर दूसरे सेशन में खतरनाक दिख रहे हैरी ब्रूक (31) को कप्तान स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा.
हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया. 35 साल के स्टार्क अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. स्टार्क ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अकरम ने 104 टेस्ट मैचों में 23.62 की औसत से 414 विकेट लिए थे. उस आंकड़े को स्टार्क ने पार कर लिया है. स्टार्क ने अपने 102वें टेस्ट मैच में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है.
टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट (लेफ्ट आर्म पेसर्स)
415* मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
414 वसीम अकरम (पाकिस्तान)
355 चमिंडा वास (श्रीलंका)
317 ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड)
311 जहीर खान (भारत)
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क से ज्यादा विकेट दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने चटकाए है. मैक्ग्रा ने 124 टेस्ट मैचों में 21.64 की औसत से 563 विकेट अपने नाम किए थे. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन हैं. एंडरसन के नाम पर 188 टेस्ट मैचों में 26.45 के एवरेज से 704 विकेट दर्ज हैं.
मुकाबले में इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्चर.
मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाकी प्लेइंग इलेवन: जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरन ग्रीन, जोश इंगलिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डोगेट.