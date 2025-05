इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग में बुधवार (21 मई) को दिल्ली कैप‍िटल्स और मुंबई इंड‍ियंस के बीच मुकाबला होना है. जो प्लेऑफ के ल‍िहाज से बेहद अहम मुकाबला है. अगर दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस से हार जाती है, तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी.

अगर दिल्ली मुंबई को हरा देती है, लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स से हार जाती है, तो फिर उनका प्लेऑफ में जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि मुंबई को पंजाब के खिलाफ भी हार मिले. कुल मिलाकर 21 मई को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला मैच प्लेऑफ की आखिरी जगह तय करने वाला है.

वहीं इस मुकाबले का आयोजन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना है. जहां मैच को लेकर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. इसी बीच रिपोर्ट आई है कि द‍िल्ली टीम के के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने कथित तौर पर इस मैच 21 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच को शहर से बाहर ट्रांसफर करने का इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) से अनुरोध किया है.

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मैच को आईपीएल 2025 के प्ले-ऑफ की दौड़ में एक तरह से नॉकआउट माना जा रहा है. दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले को एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जा रहा है, इस पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने 20 मई को अगले चार दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Thunderstorm accompanied with lightning and Heavy spells of rain, gusty wind speed 40-50 kmph very likely to occur at isolated places in the district of Madhya Maharashtra, Konkan and Marathwada.#IMD #mausam pic.twitter.com/8ceTywgyeH