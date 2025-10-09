scorecardresearch
 

Feedback

टीम इंडिया के खिलाफ तैयार हो रहा ये विस्फोटक ऑलराउंडर, T20 सीरीज में लौट सकता है ऑस्ट्रेलिया का 'ट्रंप कार्ड'

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अपनी चोट से उबरकर भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी तीन मैचों में खेलने की उम्मीद कर रहे हैं.न्यूजीलैंड सीरीज से पहले नेट सेशन में मिच ओवेन के शॉट से लगी चोट के बाद उन्होंने दाएं हाथ की कलाई की सर्जरी कराई थी. सर्जरी से उनकी रिकवरी तेज हुई है और अब वे धीरे-धीरे अभ्यास शुरू कर रहे हैं.

Advertisement
X
मैक्सवेल का लक्ष्य भारत के खिलाफ अंतिम तीन T20 में उतरना है. (Photo, Getty)
मैक्सवेल का लक्ष्य भारत के खिलाफ अंतिम तीन T20 में उतरना है. (Photo, Getty)

ऑस्ट्रेलियाई टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर लौटने की तैयारी में जुटे हैं. दाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर के कारण बाहर चल रहे मैक्सवेल अब भारत के खिलाफ होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी तीन मुकाबलों में खेलने की उम्मीद जता रहे हैं. 36 साल के मैक्सवेल ने हाल ही में सर्जरी कराई है और उनकी रिकवरी उम्मीद से बेहतर मानी जा रही है.

मैक्सवेल को कब लगी थी चोट?

सम्बंधित ख़बरें

ROHIT VIRAT
ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले दिल्ली आएंगे रोहित-विराट! 7 महीने बाद टीम में वापसी 
Australia's Mitchell Starc.
भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, इस दिग्गज तेज गेंदबाज की वापसी  
Glenn Maxwell
मैक्सवेल ने पलटी बाजी... ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मैच में SA को हराया, T20 सीरीज पर किया कब्जा 
Glenn Maxwell
ग्लेन मैक्सवेल रचेंगे नया इतिहास... चाहिए 1 विकेट, अब तक सिर्फ 3 खिलाड़ी कर सके ऐसा 
Shimron Hetmyer
IPL में 'महाफुस्स' रहे थे ये 5 खिलाड़ी, अब MLC में खूब बरसा रहे रन 

यह चोट न्यूजीलैंड सीरीज से पहले प्रैक्टिस के दौरान लगी थी. नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे साथी खिलाड़ी मिच ओवेन के जोरदार शॉट से गेंद सीधी मैक्सवेल की कलाई पर जा लगी. शुरुआत में उन्होंने इसे मामूली चोट समझा, लेकिन दर्द बढ़ने पर जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. इसके बाद टीम मैनेजमेंट और मेडिकल स्टाफ की सलाह पर उन्होंने सर्जरी का फैसला किया, ताकि भारत सीरीज तक फिट हो सकें.

Advertisement

... रिकवरी की रफ्तार अब कैसी

मैक्सवेल ने कहा, 'सर्जरी कराने का मकसद यही था कि मेरे पास भारत सीरीज में खेलने की थोड़ी-सी भी संभावना बनी रहे. अगर यह संभव नहीं भी हुआ, तो कम से कम मैं बीबीएल (Big Bash League) के लिए पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा.'

उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते उनकी कास्ट हटा दी गई है और अब वे प्लास्टिक स्प्लिंट पहनकर हल्के अभ्यास शुरू कर चुके हैं. फिलहाल वे हाथ की मजबूती और मूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं.

मैक्सवेल ने चोट पर क्या कहा?

मैक्सवेल ने कहा, 'हाथ का थेरेपिस्ट मुझे अभी कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइज करा रहा है. दिखने में बोरिंग लगती हैं, लेकिन यही कलाई को मजबूत बनाने में मदद करेंगी.असली चुनौती तब होगी जब मैं फिर से बैटिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि दर्द कितना झेल सकता हूं.'

मैक्सवेल ने नेट्स में गेंदबाजी करने की अपनी पुरानी आदत पर मजाकिया अंदाज़ में कहा, 'मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिच ओवेन और कैम ग्रीन जैसे ताकतवर बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना अब मजेदार नहीं रहा. इनके लंबे हाथ और पावरफुल हिट्स बहुत तेजी से वापस आते हैं. अब बीबीएल में मैं इनके पैरों पर ही गेंद डालूंगा.'

चोट से पहले मैक्सी के जोरदार धमाके 

Advertisement

मैक्सवेल ने हाल ही में शानदार फॉर्म दिखाई थी. अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 62 रन नाबाद (36 गेंद) की पारी खेली थी. वहीं, घरेलू वनडे टूर्नामेंट में विक्टोरिया की ओर से खेलते हुए क्वींसलैंड के खिलाफ 107 रन (82 गेंद) बनाए थे. इन पारियों ने यह साबित किया कि फिट रहने पर वे किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.

भविष्य को लेकर मैक्सवेल का कहना है, 'अभी मैं सिर्फ बीबीएल के पहले मैच के बारे में सोच रहा हूं. जब तक मैं क्रिकेट का मजा ले रहा हूं और शरीर ठीक महसूस कर रहा है, वही मेरे लिए बड़ी बात है. मैं कोई लंबी योजना नहीं बना रहा.'

टी20 सीरीज की तारीखें और उम्मीदें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज के आखिरी तीन मैच क्रमशः होबार्ट (2 नवंबर), गोल्ड कोस्ट (6 नवंबर) और ब्रिस्बेन (8 नवंबर) में खेले जाएंगे. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि तब तक मैक्सवेल पूरी तरह फिट हो जाएंगे.

अगर ऐसा होता है, तो यह न केवल ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए राहत की खबर होगी, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी रोमांचक होगा... क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की वापसी का मतलब है, मैदान पर फिर वही पुराना धमाका.

T20I स्क्वॉड (पहले दो मैचों के लिए): मिचेल मार्श (कप्तान),सीन एबॉट. जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा

Advertisement

AUS vs IND: T20 इंटरनेशनल सीरीज का शेड्यूल

29 अक्टूबर: पहला T20, मनुका ओवल, कैनबरा

31 अक्टूबर: दूसरा T20, MCG, मेलबर्न

2 नवंबर: तीसरा T20, बेल्लरिव ओवल, होबार्ट

6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट स्टेडियम

8 नवंबर: पांचवां T20, द गाबा, ब्रिस्बेन

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement