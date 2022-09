Sri lanka vs Bangladesh: श्रीलंका-बांग्लादेश में छिड़ी 'कमेंट वॉर', महेला जयवर्धने बोले- अब दम दिखाने का वक्त आ गया

Sri lanka vs Bangladesh in Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आज (1 सितंबर) 'करो या मरो' का मुकाबला होने वाला है. मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह सुपर-4 स्टेज में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम सीधे बाहर होगी. ऐसे में इस अहम मुकाबले से पहले दोनों टीमों में कमेंट वॉर शुरू हो गया है. दोनों टीमें एक-दूसरे पर तंज कसने लगी हैं.

पहले श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका ने कहा कि बांग्लादेश आसान शिकार है. उनके पास सिर्फ दो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं. यह दोनों प्लेयर शाकिब अल हसन और मुस्ताफिजुर रहमान हैं.

बांग्लादेशी कोच ने दिया जवाब, तो जयवर्धने बीच में आए

इस पर बांग्लादेश के कोच खालिद मोहम्मद ने कहा कि हमारे पास कम से कम दो वर्ल्ड क्लास बॉलर तो हैं. श्रीलंका टीम में तो एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है, जिसकी शाकिब या मुस्ताफिजुर रहमान से तुलना की जा सके. इस कमेंट वॉर के बीच में श्रीलंका के पूर्व कप्तान और स्टार प्लेयर महेला जयवर्धने ने एंट्री की है. उन्होंने कहा कि अब तो श्रीलंकाई प्लेयर्स को दम दिखाना ही पड़ेगा.

जयवर्धने ने ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'अब समय आ गया है कि श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों को अपनी क्लास दिखानी पड़ेगी. साथ ही बल्लेबाजों को भी बताना पड़ेगा कि वह मैदान पर क्या कर सकते हैं.'

Looks like it’s time for @OfficialSLC bowlers to show the class and batters to show who they are on the field..😉👍#AsiaCup2022 https://t.co/txWm7wH4nC