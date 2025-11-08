पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होगी 2028 ओलंपिक से बाहर! क्वालिफिकेशन का रास्ता बेहद कठिन, ICC ने दिया पूरा अपडेट

ओलंपिक में लंबे समय बाद क्रिकेट की वापसी होने जा रही है. लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के दौरान पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ये गेम आयोजित होना है. क्रिकेट ओलंपिक में सिर्फ एक बार इससे पहले शामिल हुआ था. 1900 के पेरिस ओलंपिक में फ्रांस और ब्रिटेन की क्रिकेट टीम्स ने भाग लिया था. चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों के बीच सीधे फाइनल करा दिया गया था, जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस पर जीत हासिल की थी.

अब 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट अपनी धाक जमाएगा, जो करोड़ों फैन्स के लिए खुशी की बात है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ये पुष्टि कर दी है कि अगले ओलंपिक में दोनों वर्गों में कुल छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी. साथ ही दोनों वर्गों को मिलाकर कुल 28 मुकाबले खेले जाएंगे. आईसीसी की दुबई में हुई बोर्ड मीटिंग में ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई.

पहले यह प्रस्ताव था कि टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग के आधार पर शीर्ष छह टीमों को सीधा प्रवेश दिया जाए, लेकिन इसे अब बदल दिया गया है. नई योजना के अनुसार एक महाद्वीप से दोनों वर्गों में एक-एक शीर्ष टीम्स को सीधे जगह मिलेगी, जबकि एक-एक टीमों का फैसला वैश्विक क्वालिफायर के जरिए होगा. इसके अलावा मेजबान देश यूएसए को सीधे प्रवेश दिया जा सकता है, जिस पर अंतिम निर्णय आगे लिया जाएगा.

भारतीय टीम का क्वालिफिकेशन लगभग कन्फर्म

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा रैंकिंग और क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्गों में एशिया से भारत, ओशिनियाई देशों से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से इंग्लैंड और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका के क्वालिफाई करने की संभावना काफी मजबूत है. पाकिस्तान की ओलंपिक में एंट्री उनके आने वाले वर्षों की रैंकिंग या ग्लोबल क्वालिफायर में प्रदर्शन पर निर्भर करेगी. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है.

क्रिकेट फैन्स आगामी ओलंपिक में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है. यदि मान लीजिए कि पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई भी कर लेती है तो भी भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा ही, ये अभी कहना नामुमकिन है. सब कुछ पहले इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों टीम्स को किस ग्रुप में रखा जाता है और नॉकआउट में दोनों किस तरह आगे बढ़ती हैं. भारत-पाकिस्तान मैच होना असंभव नही हैं, लेकिन यह पूरी तरह टूर्नामेंट की परिस्थितियों और ड्रॉ पर निर्भर करेगा.

इसी बीच आईसीसी ने महिला क्रिकेट की सफलता को देखते हुए भी बड़ा फैसला लिया. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2029 में अब 10 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत और श्रीलंका में खेले गए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में केवल 8 टीम्स ने भाग लिया था. भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया था.

