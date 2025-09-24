IND vs BAN: बांग्लादेश के कप्तान ही प्लेइंग 11 से OUT, जानें भारत के खिलाफ ऐसा क्यों हुआ

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में बुधवार को टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से है. फाइनल के लिहाज से अहम इस मैच में बांग्लादेश के नियमित कप्तान लिटन दास प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह टीम की कमान जेकर अली को सौंपी गई है. इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया. बांग्लादेश की टीम ने इस मुकाबले के लिए 4 बदलाव किए हैं. वहीं भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है.
बता दें कि अगर भारत ने ये मैच जीता तो फाइनल में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी. दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी सुपर-4 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को पटखनी दी थी. ऐसे में वह भी फाइनल में जगह बना सकता है. यानी ये मुकाबला जो भी जीतेगा फाइनल में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी.
क्यों नहीं खेल रहे लिटन दास
टॉस के वक्त जेकर अली ने बताया कि 'हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहेंगे. प्लेइंग इलेवन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि लिटन ये मैच नहीं खेल रहे हैं. क्योंकि अभ्यास सत्र के दौरान वह चोटिल हो गए थे. दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण मैच से चूक गए. लेकिन मैं उत्साहित हूं और इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं. हम एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे. हम उन्हें रोकने और लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेंगे. पिच बल्लेबाज़ी के लिए काफी अच्छी लग रही है. हमने चार बदलाव किए हैं.'
भारत की प्लेइंग इलेवनः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह.
बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.