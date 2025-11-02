Women's WC: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान ने दिया ऐसा बयान… फैन्स को याद आ गए पैट कमिंस!

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में रविवार (2 नवंबर) को भारत और साउथ अफ्रीका की टक्कर होनी है. दोनों टीम्स के बीच यह खिताबी मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाना है. मुकाबले में हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रही हैं. वहीं लौरा वोलवॉर्ड साउथ अफ्रीकी टीम की कैप्टन हैं. भारत और साउथ अफ्रीका ने अब तक महिला वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीता है. ऐसे में जीतने वाली टीम के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा.

भारतीय टीम जहां खिताबी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, वहीं साउथ अफ्रीकी टीम भी इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है. साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवॉर्ड ने कहा है कि उनकी टीम खिताबी मुकाबला जीतकर डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों को साइलेंट (शांत) करना चाहेगी. उनका यह बयान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के बयान से मेल खाता है. कमिंस ने 2023 के मेन्स वर्ल्ड कप फाइनल से पहले कहा था कि वो भारतीय फैन्स को साइलेंट कर देंगे. वो वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीता था.

लौरा वोलवॉर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम क्राउड से नहीं डरते, उसे शांत करना चाहते हैं. नॉकआउट मैच लीग मुकाबलों से बिल्कुल अलग होते हैं. ऐसे मैचों में खिलाड़ी कुछ खास कर जाते हैं, जैसे हमने सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स को करते देखा.' वोलवॉर्ड इस टूर्नामेंट में फिलहाल सबसे ज्यादा रन (470) बनाने वाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका पिछली जीतों पर नहीं, बल्कि फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान दे रहा है.

भारत पर दबाव होगा: लौरा वोलवॉर्ड

लौरा वोलवॉर्ड ने माना कि घरेलू मैदान पर भारत को दर्शकों का समर्थन मिलेगा, लेकिन यही दबाव टीम इंडिया पर भारी भी पड़ सकता है. वोलवॉर्ड कहती हैं, 'पूरा स्टेडियम भारत के साथ होगा, शायद पूरा भरा हुआ. यह शानदार मौका है, लेकिन यही दबाव उनके लिए चुनौती बनेगा. उम्मीद है हम जीतेंगे, शायद तब वो शांत हो जाएंगे.'

साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है, वहीं भारतीय टीम का ये तीसरा फाइनल है. लौरा वोलवॉर्ड ने कहा कि उनकी टीम के लिए संयम बनाए रखना और बुनियादी चीजों पर टिके रहना सबसे जरूरी होगा.

लौरा वोलवॉर्ड ने कहा, 'हमें बस वर्तमान पर ध्यान देना है. बहुत शोर होगा, बहुत कुछ घटेगा, लेकिन आखिर में यह सिर्फ क्रिकेट का खेल है. जो टीम धैर्य रखेगी और बुनियादी चीजें सही करेगी, वही जीतेगी.' वोलवॉर्ड की टीम का लक्ष्य है भारत को उसके घर में हराकर पहली बार विश्व चैम्पियन बनना, लेकिन भारतीय टीम जैसी फॉर्म में है, ऐसे में ये आसान नहीं होगा.

