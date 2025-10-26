scorecardresearch
 

...तो रोहित-विराट खेलेंगे घरेलू क्रिकेट! कप्तान शुभमन गिल के बयान से लग रहीं अटकलें, BCCI जल्द लेगा फैसला

विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. इसके चलते वो सिर्फ वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलने के योग्य हैं. कोहली और रोहित अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की ओर से धूम मचाते दिख सकते हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. (Photo: AFP)
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. (Photo: AFP)

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे मुकाबले में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया. 25 अक्टूबर (शनिवार) को हुए इस मैच में रोहित ने नाबाद 121 रन बनाए, वहीं कोहली 74 रनों पर नॉटआउट लौटे. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए नाबाद 168 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत दिलाने में मदद की.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली पहले दो मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे. रोहित भी पहले मैच में सिर्फ 8 रन बना सके थे, जबकि एडिलेड वनडे में वो शुरुआती ओवर्स में संघर्ष करते दिखे. हालांकि 'हिटमैन' ने फिर लय पकड़ ली और 73 रनों की पारी खेली. अब रोहित-विराट ने सीरीज का अंत शानदार तरीके से किया है. फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब दोनों अपने करियर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला था, शायद यही कारण था कि दोनों शुरुआती मैचों में संघर्ष करते दिखे. कोई भी खिलाड़ी कितना भी नेट्स में पसीना बहाए, लेकिन मैच प्रैक्टिस काफी अनिवार्य है. कोहली-रोहित को लेकर भी ऐसा ही दिखा. यदि दोनों इंडिया-ए के लिए घरेलू मैच खेलकर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाते, तो शायद पहले ही मैच से लय में होते.

घरेलू क्रिकेट खेलने से बनी रहेगी लय
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने फॉर्म में वापसी कर ली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दोनों एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से 1 महीने के लिए दूर हो रहे हैं. बता दें कि भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट में अगला असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज है, जो 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक होनी है. इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से वनडे सीरीज खेलेगी. यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच काफी लंबा अंतराल है. ऐसे में कोहली-रोहित यदि घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, तो उनकी लय बनी रहेगी.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) जल्द ही ये तय करेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैच फिट रहने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी है या नहीं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे पर जल्द ही चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट आपस में चर्चा करेंगे. गिल ने सिडनी में तीसरे वनडे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है. लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज (6 दिसंबर) की समाप्ति के बाद और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज (11 जनवरी) से पहले काफी लंबा गैप रहेगा. तब हम देखेंगे कि खिलाड़ियों को कैसे टच में रखा जाए. उसी समय शायद कोई निर्णय लिया जाएगा.'

24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 (घरेलू वनडे टूर्नामेंट) शुरू होगी, जो 18 जनवरी तक चलेगी. इस टूर्नामेंट के ग्रुप मैच 8 जनवरी तक होंगे. इसका मतलब यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड सीरीज से पहले करीब 7 घरेलू वनडे मैच खेल सकते हैं. अब देखना होगा कि दोनों घरेलू क्रिकेट को लेकर क्या नजरिया दिखाते हैं. बीसीसीआई भी जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लेगा. एक बात तो स्पष्ट है कि यदि दोनों विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेते हैं, तो उनकी लय बनी रहेगी. साथ ही दोनों  चयनकर्ताओं को भी संदेश दे सकते हैं कि वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

---- समाप्त ----
