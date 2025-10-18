न ज्यादा शोर, न कप्तानी की दावेदारी... टीम इंडिया के नए भरोसेमंद बने केएल राहुल

भारतीय क्रिकेट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौर पर मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया. फिर भारतीय टीम ने अपने घर पर वेस्टइंडीज का टेस्ट सीरीज में 2-0 से सफाया कर दिया.

भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की अहम भूमिका रही है. 33 साल के राहुल ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 53.20 की औसत से 532 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं विडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनके बल्ले से 3 पारियों में 196 रन निकले. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया.

Splendid performances and special memories en route to a series victory to cherish 🏆✨



🎥 Recapping #TeamIndia's fruitful journey in the #INDvWI Test series 🇮🇳



🔽 Watch | @IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 15, 2025

केएल राहुल ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं, वहीं वनडे इंटरनेशनल में भी वो भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में स्थायित्व प्रदान करते हैं. आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जहां उन्होंने 4 इनिंग्स में 140 की औसत से इतने ही रन बनाए थे.

बयानबाजी से दूर रहते हैं राहुल

टीम इंडिया में इस समय जब भी स्थिरता, क्लास और भरोसे की बात होती है, तो सबसे पहला नाम केएल राहुल का आता है. रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल टेस्ट के बाद वनडे टीम के भी कप्तान बने हैं. राहुल को शुभमन से ज्यादा अनुभव है, लेकिन उन्हें कप्तानी सौंपने को लेकर लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. वैसे भी राहुल शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और बयानबाजी से दूर रहते हैं.

Advertisement

दाएं हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल ने हालिया महीनों लगातार शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम के ना सिर्फ रन मशीन बन गए हैं, बल्किा नए भरोसेमंद बन चुके हैं. फिलहाल टी20 टीम में तो उनकी जगह नहीं बनी हैं, लेकिन टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में राहुल टीम की रीढ़ बनकर उभरे हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी उठाई है, जिसने टीम को संतुलन प्रदान किया है. तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार तकनीक और स्पिनरों के खिलाफ सहज बल्लेबाजी उन्हें खास बनाती है.

भारतीय टीम को अब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं. वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा केएल राहुल भी हैं, जो एक बार फिर से बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने को आतुर हैं. राहुल मैदान पर वो संतुलन लेकर आते हैं जो हर कप्तान चाहता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में केएल राहुल

65 टेस्ट: 3985 रन, 36.55 औसत, 11 शतक और 20 अर्धशतक

85 ओडआई: 3043, 49.08 औसत, 7 शतक और 18 फिफ्टी

72 टी20I: 2265 रन, 37.75 औसत, 2 शतक और 22 फिफ्टी

---- समाप्त ----