केएल राहुल ने खत्म किया सूखा... 9 साल बाद घर पर जड़ा टेस्ट शतक, करुण नायर से भी है खास कनेक्शन

केएल राहुल ने जब पिछली बार भारत में शतक जमाया था, तो उस मुकाबले में करुण नायर ने यादगार बल्लेबाजी की थी. राहुल अब घर पर दूसरी बार शतक जड़ने में सफल रहे हैं.

केएल राहुल ने विंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में जड़ शतक. (Photo: AP)
वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया है. राहुल ने भारत की पहली पारी में शानदार शतक जड़ा है. राहुल ने 190 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. राहुल के टेस्ट करियर का ये 11वां और घर पर दूसरा शतक रहा. राहुल ने विदेशी धरती पर 9 शतक जड़े हैं.

देखा जाए तो केएल राहुल ने अपने घर पर लगभग 9 साल बाद टेस्ट शतक जड़ा है. राहुल ने कुल मिलाकर 3211 दिन बाद ये उपलब्धि हासिल की. केएल राहुल का इससे पहले घर पर इकलौता शतक दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में आया था. तब राहुल ने भारत की पहली पारी में 199 रन बनाए थे. ये वही मुकाबला था, जिसमें करुण नायर ने तिहरा शतक बनाय था. तब करुण ने नाबाद 303 रन बनाए थे. उस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग-11 में केएल राहुल के अलावा रवींद्र जडेजा भी शामिल थे, जो विंडीज के खिलाफ मौजूदा टेस्ट मैच का भी हिस्सा हैं.

देखा जाए तो केएल राहुल ने 26 पारियों के बाद घर पर शतक जड़ा है. राहुल घरेलू मैदान पर दो टेस्ट शतक के बीच सर्वाधिक इनिंग्स लेने वाले भारतीय बैटर्स में संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर हैं. विजय मांजरेकर, पॉली उमरीगर, कपिल देव और अजिंक्य रहाणे ने 26-26 पारियों के बाद घर पर सेंचुरी जमाया था. रविचंद्रन अश्विन (36 इनिंग्स) इस मामले में टॉप पर हैं.

घरेलू मैदान पर दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक इनिंग्स (भारत)
36- रविचंद्रन अश्विन
32- सैयद किरमानी
27- चंदू बोर्डे
26- विजय मांजरेकर/पॉली उमरीगर/कपिल देव/अजिंक्य रहाणे/केएल राहुल

