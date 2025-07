'शुभमन गिल गेम प्लान तैयार करके आए हैं...', इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने भारतीय कप्तान की जमकर की तारीफ

ENG vs IND: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 114 रन बनाए और टीम को 310/5 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने गिल की रणनीति, आत्मविश्वास और नेतृत्व की सराहना की है.

जोनाथन ट्रॉट का मानना है कि बर्मिंघम टेस्ट मैच के पहले दिन कप्तान गिल की सोची-समझी रणनीति और हाव भाव में विश्व स्तरीय खिलाड़ी के लक्षण हैं, जिनका भविष्य उज्ज्वल नजर आता है.

25 साल के गिल ने 5 टेस्ट मैचों की मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में भी शतक जड़ा. ट्रॉट ने ‘जियो हॉटस्टार’ से कहा, ‘उनके हाव भाव और रन बनाने का तरीका सबसे अलग था. इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ उनके नियंत्रण ने ड्रेसिंग रूम को संदेश दिया कि वह जिम्मेदारी ले रहे हैं और आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘उनकी मंशा साफ थी- मैं क्रीज पर टिका रहूंगा और कल फिर से खेलूंगा. मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम जीत की स्थिति में पहुंचें. वह विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं, जिनका भविष्य उज्जवल है.’

