फफक पड़ीं झूलन... महिला टीम ने जीता वर्ल्ड कप तो हरमन को गले लगा खूब रोईं पूर्व क्रिकेटर्स, VIDEO

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी की आंखें उस वक्त अपने आंसुओं को नहीं थाम सकीं, जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में भारत ने 52 रन से जीत दर्ज की. भारतीय महिला क्रिकेट की महान खिलाड़ियों में शुमार झूलन गोस्वामी 2017 में खिताब के बेहद करीब पहुंची थीं, लेकिन अपने करियर में विश्व कप नहीं जीत पाई थीं.

ट्रॉफी लिए खिलाड़ियों को देख फफक पड़ीं झूलन

फाइनल के बाद जब भारत ने ट्रॉफी प्रेजेंटेशन पूरा किया, तो खिलाड़ियों ने मैदान का लैप ऑफ ऑनर लगाया. इसी दौरान वे कमेंट्री कर रहीं तीन दिग्गजों- झूलन गोस्वामी, मिताली राज और अंजुम चोपड़ा से मिलीं. भारतीय टीम ने इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में इन तीनों को शामिल किया और ट्रॉफी उठाने का सम्मान उन्हें भी दिया.

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने झूलन गोस्वामी को ट्रॉफी थमाई, जिसके बाद झूलन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

जीत के बाद झूलन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'यह मेरा सपना था, और तुम लोगों ने इसे सच कर दिखाया.कप अब घर आ गया है.'

Former India cricketers Anjum Chopra and Jhulan Goswami are embracing the players on their historic win

मंधाना और हरमन ने किया था वादा

इस भावुक पल के बाद झूलन ने खुलासा किया कि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने उनसे वादा किया था कि वे उनके लिए विश्व कप जीतेंगी. झूलन ने कहा, 'आप जानते हैं, इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम ये कप आपके लिए जीतेंगे.' पिछले साल उन्होंने कहा था कि 2022 में हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार हम जरूर जीतेंगे. हरमन और स्मृति आधी रात को मेरे कमरे में आई थीं और कहा था- हमें नहीं पता अगली बार आप रहेंगी या नहीं, लेकिन हम आपके लिए ट्रॉफी जीतेंगे. और आज उन्होंने वो वादा पूरा किया, इसी वजह से मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई.'



