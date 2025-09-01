scorecardresearch
 

इंग्लैंड टेस्ट से पहले बुमराह का IPL खेलना बड़ी गलती? पूर्व कोच ने BCCI पर उठाए सवाल

जसप्रीत बुमराह पिछले वर्ष भारत के सबसे ज्यादा ओवरवर्क गेंदबाज रहे और अब इंग्लैंड के खिलाफ अहम टेस्ट सीरीज से पहले उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े हो गए हैं. पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण का मानना है कि BCCI को बुमराह को IPL 2025 से आराम देना चाहिए था. इस फैसले ने वर्कलोड मैनेजमेंट पर नई बहस छेड़ दी है.

जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में 14 विकेट लिए Photo(Getty)
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं. पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा कि बुमराह को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए आईपीएल 2025 से दूर रहना चाहिए था. उनका मानना है कि तेज गेंदबाजो का करियर लगातार क्रिकेट खेलने से छोटा हो सकता है, इसलिए उन्हें आराम देकर बड़ी सीरीज के लिए तैयार करना जरूरी है.

क्या तेज गेंदबाज सभी फॉर्मेट खेल सकते हैं?

भरत अरुण ने एक कार्यक्रम में कहा कि बल्लेबाज और स्पिनर लगातार सभी फॉर्मेट खेल सकते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों पर यह बोझ भारी पड़ता है. बुमराह पिछले वर्ष भारत के सबसे ज्यादा ओवरवर्क गेंदबाज रहे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टेस्ट में पीठ की चोट के कारण तीन महीने बाहर रहे.

क्या बुमराह को IPL छोड़ना चाहिए था?
अरुण का मानना है कि अगर बुमराह को आईपीएल से आराम दिया जाता, तो वह इंग्लैंड के खिलाफ पांचों टेस्ट खेल सकते थे. उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा उचित मुआवजा दिया जा सकता है और उन्हें खास तौर पर बताया जा सकता है कि किन पहलुओं पर काम करना है.

IPL 2025 और इंग्लैंड सीरीज में प्रदर्शन
बुमराह ने इस साल मुंबई इंडियंस के लिए 12 मैचों में 18 विकेट लिए. वहीं, इंग्लैंड दौरे पर वह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेल पाए. जहां उन्होंने14 विकेट झटके, जिनमें 2 बार पांच-पांच विकेट शामिल रहे. दिलचस्प बात यह रही कि भारत के जिन टेस्ट मैचों में बुमराह नहीं खेले, वहीं टीम को जीत मिली.

यह भी पढ़ें: 3 मैच ही काफी! जसप्रीत बुमराह को मिला इस भारतीय तेज गेंदबाज का सपोर्ट, वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया जायज

