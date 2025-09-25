कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं... जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट में खेलेंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पुष्टि की है कि जसप्रीत बुमराह दोनों वेस्टइंडीज टेस्ट के लिए पूरी तरह फिट और उपलब्ध हैं. टीम में बुमराह की उपलब्धता पर पहले कुछ सवाल उठे थे, क्योंकि इंग्लैंड दौरे के दौरान उन्होंने सभी मैच नहीं खेले थे और वर्कलोड मैनेजमेंट पर चर्चा हो रही थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरकर ने कहा कि बुमराह मैदान में उतरने के लिए 'तैयार और उत्साहित' हैं.

वर्कलोड मैनेजमेंट की चिंता नहीं

अगरकर ने बताया कि बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया और एशिया कप के मैच भी उचित अंतराल पर खेले गए. इसलिए उन्हें पर्याप्त आराम मिला और वे पूरी तरह फिट हैं. अगरकर ने कहा, 'यह टीम दोनों टेस्ट मैचों के लिए है, इसलिए बुमराह दोनों मैच खेलने के लिए उपलब्ध हैं. हमें उचित ब्रेक मिला और एशिया कप भी ठीक समय पर खेला गया। बुमराह तैयार और उत्साहित हैं.'

बुमराह ने खुद भी कहा, 'हम हमेशा टीम को पहले रखते हैं. मैं शानदार प्रदर्शन करना चाहता हूं और सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहूं. बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन टीम हमेशा प्राथमिकता में है.'

इंग्लैंड सीरीज में बुमराह का दमदार प्रदर्शन

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह ने केवल तीन मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने 14 विकेट लेकर संयुक्त चौथे स्थान हासिल किया. उनका एवरेज 26.00 का रहा और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/74 के रूप में दर्ज हुआ. पहले टेस्ट में हेडिंग्ले में उन्होंने 5 विकेट लिए और 83 रन दिए, जबकि चौथे टेस्ट में ओल्ड ट्रैफर्ड पर पहली बार किसी पारी में 100 से अधिक रन दिए गए.

वेस्टइंडीज टेस्ट का शेड्यूल और टीम संरचना

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. टीम में कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीश, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव शामिल हैं. ध्रुव जुरेल और एन जगदीश विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे.

टीम के लिए बुमराह की अहमियत

बुमराह की उपलब्धता भारतीय टीम के लिए बड़ी राहत है. उनके अनुभव और तेज गेंदबाजी की क्षमता टीम की रणनीति में महत्वपूर्ण योगदान देगी. युवा खिलाड़ियों के लिए भी बुमराह का प्रदर्शन प्रेरणा का स्रोत होगा.

फिटनेस और टीम की प्राथमिकता

चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ ने कहा है कि किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा. बुमराह ने यह स्पष्ट किया कि वे टीम के लिए हमेशा तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति में भारत के लिए खेलने को तैयार रहेंगे.

