Jasprit Bumrah Ind Vs Eng: कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने मचाई तबाही, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में ठोके 35 रन, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. ब्रॉड अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. ब्रॉड ने भारत की पहली पारी में एक ओवर में 35 रन लुटा दिए.

इनमें से 29 रन भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह के बैट से निकले जिन्होंने उस ओवर में तीन चौके और दो छक्के लगाए. बाकी के छह रन अतिरिक्त के खाते में गए.

लाइव स्कोर के लिए क्लिक करें

इससे पहले एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने का रिकॉर्ड तीन खिलाड़ियों के नाम पर था, जिन्होंने 28-28 रन दिए थे. सबसे पहले साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन ने साल 2003 में विंडीज के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच में एक ओवर में 28 रन खर्च कर दिए थे. फिर एंडरसन ने 2013 और जो रूट ने 2020 में यह कारनामा किया था.

Stuart Broad to @Jaspritbumrah93 the batter💥💥 An over to remember! A record shattering over! #ENGvIND pic.twitter.com/l9l7lslhUh

बुमराह ने ऐसे मचाई तबाही

पहली गेंद पर बुमराह ने फाइन लेग पर चौका लगाया. फिर ब्रॉड की बाउंसर गेंद विकेटकीपर सैम बिलिंग्स के ऊपर से निकल गई और कुल पांच रन आए. फिर तीसरी गेंद पर सात रन आए क्योंकि बुमराह ने थर्ड मैन पर छक्का लगाया और एक रन नो बॉल का मिला. इसके बाद बुमराह ने लगातार तीन चौके लगे.

फिर ओवर की पांचवीं गेंद को बुमराह ने डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर छक्का लगाकर ओवर को 34 रन का कर दिया. आखिरी गेंद पर ब्रॉड को थोड़ी राहत मिली क्योंकि बुमराह यॉर्कर गेंद पर सिंगल ही ले सके.

क्लिक करें: एजबेस्टन में चली 'सर' रवींद्र जडेजा की तलवार, तीसरी सेंचुरी जड़ बना डाला रिकॉर्ड

स्टुअर्ट ब्रॉड का 35 रन का वो ओवर

83.1 ओवर- 4 रन

83.2 ओवर- 5 वाइड

83.2 ओवर- 6 रन+ नो बॉल

83.2 ओवर- 4 रन

83.3 ओवर- 4 रन

83.4 ओवर- 4 रन

83.5 ओवर- 6 रन

83.6 ओवर- 1 रन

BOOM BOOM BUMRAH IS ON FIRE WITH THE BAT 🔥🔥



3️⃣5️⃣ runs came from that Broad over 👉🏼 The most expensive over in the history of Test cricket 🤯



Tune in to Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN) & Sony Ten 4 (TAM/TEL) - https://t.co/tsfQJW6cGi#ENGvINDLIVEonSonySportsNetwork #ENGvIND pic.twitter.com/Hm1M2O8wM1