Ravindra Jadeja: एजबेस्टन में चली 'सर' रवींद्र जडेजा की तलवार, तीसरी सेंचुरी जड़ बना डाला रिकॉर्ड

बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार खेल दिखाया है. टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत ने अपने धमाल से विरोधियों को घुटने पर ला दिया, अब दूसरे दिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपना शतक पूरा किया. पहले दिन के खेल के बाद रवींद्र जडेजा 83 पर नाबाद थे, दूसरे दिन उन्होंने पहले सेशन में ही अपनी सेंचुरी जड़ दी.

एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन की कवरेज के लिए क्लिक करें

रवींद्र जडेजा के टेस्ट करियर का यह तीसरा शतक था, ये पहली सेंचुरी है जो उन्होंने विदेशी जमीन पर जड़ी है. एजबेस्टन टेस्ट में रवींद्र जडेजा ने 194 बॉल पर 104 रन बनाए, इसमें 13 चौके शामिल हैं. मुश्किल वक्त में जब रवींद्र जडेजा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी की थी और टीम इंडिया को संकट से निकाला था.

