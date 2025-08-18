scorecardresearch
 

ईशान किशन की मैदान पर वापसी का इंतजार बढ़ा... E-Bike से गिरकर हुए थे चोटिल, आकाश दीप भी अनफिट!

ईशान किशन की गैरमौजूदगी में अभिमन्यु ईश्वरन को ईस्ट जोन की टीम का कप्तान बनाया गया है. ईशान चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट मैच के लिए ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम में नहीं चुने गए थे.

ईशान किशन दलीप ट्रॉफी में पहले मैच से हुए बाहर (Photo: Getty Images)
ईशान किशन दलीप ट्रॉफी में पहले मैच से हुए बाहर (Photo: Getty Images)

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन दलीप ट्रॉफी 2025-26 में पहले मुकाबले से बाहर हो गए हैं. ईशान किशन कुछ समय पहले नॉटिंघमशायर की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलने के यूके में थे. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक यूके टूर के दौरान ई-बाइक से गिरकर ईशान चोटिल हो गए थे,  जिसके चलते उन्हें टांके लगाने पड़े. ईशान किशन उस चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं.

ईशान किशन की जगह ओडिशा के आशीर्वाद स्वैन को ईस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है. वहीं ईशान की गैरमौजूदगी में अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया गया है. ईशान इसी चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट मैच के लिए ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम में नहीं चुने गए थे. तब चयनकर्ताओं ने तमिलनाडु के विकेटकीपर नारायण जगदीशन को स्क्वॉड में शामिल किया गया था.

ईशान किशन की चोट गंभीर नहीं है, लेकिन उन्हें एहतियातन टीम से बाहर रखा गया है. उम्मीद है कि वह अगले महीने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाले दो फर्स्ट क्लास मुकाबले के लिए फिट हो जाएंगे. फिलहाल ईशान किशन बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिकवरी और फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे.

ईशान किशन की जगह कीपिंग करेगा ये क्रिकेटर
ईशान किशन की गैरमौजूदगी में झारखंड के विकेटकीपर कुमार कुशाग्र पहले मैच में ईस्ट जोन की प्लेइंग-11 का हिस्सा हो सकते हैं. दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की टीम अपना पहला मुकाबला 28 अगस्त से नॉर्थ जोन के खिलाफ खेलेगी. टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं. इसके मुकाबले बेंगलुरु में आयोजित होंगे.

तेज गेंदबाज आकाश दीप भी पहले मुकाबले में ईस्ट जोन की टीम का हिस्सा नहीं होंगे. उन्हें आराम की सलाह दी गई है. हालांकि आकाश दीप की चोट को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. आकाश का फिटनेस टेस्ट बाद में होगा. इंग्लैंड दौरे पर आकाश दीप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन टेस्ट में 13 विकेट झटके थे.

akash deep
आकाश दीप, फोटो: (Getty Images)

आकाश दीप ने इनमें से 10 विकेट तो एजबेस्टन टेस्ट मैच में लिए थे, जहां भारतीय टीम को इंग्लैंड पर 336 रनों से यादगार जीत मिली थी. आकाश दीप ने ओवल टेस्ट मैच में नाइटवॉचमैन के तौर पर अर्धशतक भी जड़ा था. आकाश की जगह असम के मुख्तार हुसैन को शामिल किया गया है.

ईस्ट जोन का स्क्वॉड: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), रियान पराग (उप-कप्तान), आशीर्वाद स्वैन (विकेटकीपर), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जायसवाल, मुकेश कुमार, मुख्तार हुसैन और मोहम्मद शमी.

---- समाप्त ----
