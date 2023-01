Ishan Kishan India vs Sri Lanka: 200 जड़ने वाले ईशान किशन ही बाहर, कप्तान रोहित के फैसले पर खफा फैन्स

Ishan Kishan India vs Sri Lanka: भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इसका पहला मुकाबला आज (10 जनवरी) खेला जाएगा. इस मैच में कौन ओपनिंग करता नजर आएगा, इसका खुलासा पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया है. उन्होंने कहा है कि इस मैच में उनके साथ शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज नजर आएंगे.

इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि ईशान किशन को इस पहले मैच में जगह नहीं मिलेगी. जबकि ईशान ने पिछले ही महीने वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाकर तहलका मचाया था. ईशान ने यह पारी बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर को चटगांव वनडे मैच में खेली थी.

चटगांव वनडे में ईशान ने 131 बॉल पर 210 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 24 चौके जमाए थे. ईशान के इस प्रदर्शन के बाद सभी को लगा था कि उनकी वनडे टीम में जगह पक्की हो गई है. मगर रोहित शर्मा ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में ईशान नहीं, बल्कि गिल ओपनिंग में नजर आएंगे.

फैन्स ने सोशल मीडिया पर लगाई क्लास

रोहित के इस फैसले से फैन्स भी नाराज नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर रोहित और टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना की.

Shame on you..SKY jesi player ko aap drop karke bahar rakhoge kal ese bhi to 31 age mai unko khelnke ke liye mauka mila aur abhi KL rahul ko fit karne ke liye as WK..2023 world cup nhi jeet paoge ese mindset ke sath @Dheerajsingh_ @manoj_dimri @vikrantgupta73 @NikhilNaz