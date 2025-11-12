आईपीएल (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) के 2025 सीजन की चैम्प‍ियन रॉयल चैलेंजर्स की टीम बनी थी, इसके बाद 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था. विक्ट्री परेड के दौरान ही एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी. नतीजतन भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे. जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

बेंगलुरू में अपने घरेलू मैदान के बाहर हुई दुखद भगदड़ के बाद RCB एमसीए स्टेडियम में अपने घरेलू मैच आयोजित करने के लिए चर्चा कर रही है.

रिपोर्टों के अनुसार , महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को टूर्नामेंट के 2026 सीजन के लिए एक अस्थायी वेन्यू के लिए बातचीत कर रहा है. एमसीए सचिव कमलेश पिसल ने बताया कि इस साल मई में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई दुखद भगदड़ के बाद, पुणे के गहुंजे स्थित एमसीए स्टेडियम को अस्थायी वेन्यू के तौर पर दिए जाने को लेकर बातचीत हो रही है.

दरअसल, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ में लोगों की जान जाने के बाद अपग्रेड की जरूरत है. इसी वजह से कर्नाटक क्रिकेट संघ के इस प्रमुख मैदान को हाल ही में हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप और आने वाले पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से बाहर रखा गया था. वहीं RCB बिक्री (सेल) के प्रोसेस में भी है, ऐसे में उसे अपने मैचों के लिए वैकल्पिक होम वेन्यू ढूंढना होगा.



TOI से बात करते हुए पिसल ने बताया कि पुणे खुद को इस अस्थायी होम वेन्यू के रूप में पेश कर रहा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि IPL मैचों को पुणे में लाने के लिए जल्द कोई समझौता हो सकता है. पुणे इससे पहले भी दो अलग-अलग IPL फ्रेंचाइजी की मेजबानी कर चुका है.

उन्होंने कहा-यह बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. वे नए वेन्यू की तलाश कर रहे हैं और हमने अपना स्टेडियम उन्हें ऑफर किया है.

IPL नीलामी के बाद फैसले की उम्मीद

पिसल ने बताया कि बातचीत अंतिम चरण में है और केवल कुछ तकनीकी मुद्दे सुलझाना बाकी हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि RCB के मैचों की मेजबानी के लिए पुणे ही चुना जा सकता है. MCA स्टेडियम की क्षमता 42,000 से ज्यादा दर्शकों की है, जो चिन्नास्वामी से भी अधिक है. इससे पहले यह स्टेडियम IPL में पुणे वॉरियर्स इंडिया और राइजिंग पुणे सुपरजायंट की मेजबानी भी कर चुका है.

पुणे में दोबारा IPL मैच लाने की प्रक्रिया पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि अंतिम फैसला दिसंबर के अंत में IPL 2026 प्लेयर ऑक्शन के बाद ही लिया जा सकता है. MCA सचिव ने यह भी कहा कि बेंगलुरु के बाद पुणे सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, क्योंकि यहां स्तर के स्टेडियम के साथ-साथ बेहतर लॉजिस्टिक्स और ठहरने की सुविधाएं भी मौजूद हैं.

