इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में जैसे ही 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और 17 साल के आयुष म्हात्रे को अपनी-अपनी आईपीएल टीमों के ल‍िए मौका मिला, उन्होंने बल्ले से तबाही मचा दी. दोनों के बीच एक तगड़ा कनेक्शन भी है.

दरअसल, दोनों अंडर-19 क्रिकेट में भी भारतीय क्रिकेट टीम के ल‍िए खेल चुके हैं. दोनों प‍िछले साल भारतीय क्रिकेट टीम के ल‍िए 'एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल अंडर 19 एश‍िया कप' (Asian Cricket Council Under-19s Asia Cup) में खेलने उतरे थे, तब इन दो युवा तुर्कों ने ओपन‍िंग की थी.

अब सवाल उठ रहा है, क्या यह दोनों टीम इंडिया के भव‍िष्य के ओपनर हो सकते हैं. हालांकि इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन फ‍िर भी इन दोनों ही ख‍िलाड़‍ियों ने बेलौस और बेखौफ होकर IPL में बल्लेबाजी की है, उससे यह बात तो तय है कि ये दोनों लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं. बस अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को और निखारने की जरूरत है. और फोकस क्रिकेट पर रहे ना कि इस खेल की चकाचौंध पर... तो न‍िश्व‍ित ही भारतीय क्र‍िकेट का भव‍िष्य सुरक्ष‍ित हाथों में दिख रहा है.

IPL यह सीजन यूं तो कई बड़े सितारों के लिए खास रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने बटोरी है. इसकी एक वजह दोनों की कम उम्र भी है. 14 साल के वैभव ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया, वहीं 17 साल के आयुष म्हात्रे ने भी संयम और क्लास के साथ अपने स्ट्रोक्स से दर्शकों का दिल जीत लिया. आयुष को चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह 30 लाख रुपए की कीमत में शामिल किया गया था. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपये कीमत में वैभव को खरीदा था.

