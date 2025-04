IPL 2025, SRH vs PBKS: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास... ट्रेविस हेड भी छाए, हैदराबाद-पंजाब मैच में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) लगातार 4 हार झेलने के बाद जीत की पटरी पर लौट आई है. 12 अप्रैल (शनिवार) को हैदराबाद के के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में SRH ने पंजाब किंग्स (PBKS) पर 8 विकेट से जीत हासिल की. पंजाब ने मेजबान टीम के सामने 246 रनों का टारगेट सेट किया था, लेकिन वो टारगेट भी छोटा पड़ गया. सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की छह मैचों में ये दूसरी जीत रही. दूसरी ओर पंजाब किंग्स की पांच मैचों में ये दूसरी हार रही.

अभिषेक की चली आंधी, राहुल का रिकॉर्ड ध्वस्त...

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने शतकीय पारी खेलकर कई रिकॉर्ड्स बनाए. अभिषेक ने महज 55 गेंदों पर 141 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 14 चौके शामिल रहे. आईपीएल में किसी बल्लेबाज का ये तीसरा सर्वोच्च स्कोर रहा. अभिषेक किसी आईपीएल मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए. अभिषेक ने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 132* रन बनाए थे.

आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर

175*- क्रिस गेल (RCB) बनाम PWI, 2013

158*- ब्रैंडन मैक्कुलम (KKR) बनाम RCB, 2008

141- अभिषेक शर्मा (SRH) बनाम PBKS, 2025*

140*- क्विंटन डिकॉक (LSG) बनाम KKR, 2022

133*- एबी डिविलियर्स (RCB) बनाम MI, 2015

अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. अभिषेक ने डेविड वॉर्नर को पछाड़ दिया, जिन्होंने 2017 में कोलकाता नाइट राडर्स (KKR) के खिलाफ 126 रन बनाए थे. अभिषेक आईपीएल में रनचेज के दौरान सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं. अभिषेक ने मार्कस स्टोइनिस के 124* रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. स्टोइनिस ने पिछले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ ये पारी खेली थी.

अभिषेक शर्मा ने अपनी शतकीय पारी में 24 बाउंड्रीज (14 चौके और 10 छक्के) लगाए. किसी आईपीएल मैच में इससे ज्यादा बाउंड्रीज सिर्फ क्रिस गेल ने जड़े थे. गेल ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मैच में 30 बाउंड्रीज हिट किए थे. देखा जाए तो पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद के किसी बल्लेबाज ने एक मैच में 10 छक्के लगाए.

अभिषेक शर्मा ने अपना शतक पूरा करने के लिए 40 गेंदें लीं. यह आईपीएल इतिहास का छठा सबसे तेज शतक रहा. साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किसी बैटर का दूसरा सबसे तेज शतक रहा. इससे पहले साल 2024 में आरसीबी के खिलाफ ट्रेविस हेड ने 39 गेंदों में शतक बनाया था. अभिषेक टी20 क्रिकेट में तीन मौकों पर 40 या उससे कम गेंदों में शतक बना चुके हैं. वो ऐसा करने पहले बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने साल 2024 में मेघालय के खिलाफ 28 और इस साल इंग्लैंड के खिलाफ 37 गेंदों पर शतक जड़ा था.

आईपीएल में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

30- क्रिस गेल (RCB) vs पुणे वॉरियर्स, बेंगलुरु, 2013

37- यूसुफ पठान (RR) vs MI, मुंबई BS, 2010

38- डेविड मिलर (KXIP) vs RCB, मोहाली, 2013

39- ट्रेविस हेड (SRH) vs RCB, बेंगलुरु, 2024

39- प्रियांश आर्य (PBKS) vs CSK, मुल्लांपुर, 2025

40- अभिषेक शर्मा (SRH) vs PBKS, हैदराबाद, 2025

सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 246 रनों का टारगेट आसानी से चेज कर लिया. आईपीएल इतिहास का ये दूसरा सबसे सफल रनचेज रहा. साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ पंजाब किंग्स ने 262 रनों का टारगेट हासिल कर लिया था, जो एक रिकॉर्ड है.

आईपीएल में सबसे सफल रनचेज

262- पंजाब किंग्स बनाम केकेआर, कोलकाता, 2024

246- सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स, हैदराबाद, 2025*

224- राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स, शारजाह, 2020

224- राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, 2024

219- मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, 2021

पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान (हैदराबाद) पर सनराइजर्स हैदराबाद की यह लगातार 8वीं जीत रही. देखा जाए तो आईपीएल में एक मैदान पर किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किसी टीम की ये संयुक्त रूप से सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक है. इस मामले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स की बराबरी कर ली, जिसने चेपॉक में आरसीबी के खिलाफ लगातार आठ मैच जीते थे. SRH की इस मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ दस मुकाबलों में ये नौवीं जीत रही. किसी मैदान पर एक टीम के खिलाफ इससे ज्यादा जीत सिर्फ मुंबई इंडियंस (MI) ने दर्ज की हुई है. मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 10 मैच जीते हैं.

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने भी तूफानी बैटिंग की. हेड और अभिषेक शर्मा के बीच 74 गेंदों पर 171 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. यह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप रही. हेड ने 9 चौके और तीन छक्के की मदद से 37 गेंदों पर 66 रन बनाए.

IPL में SRH के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी

185- जॉन बेयरस्टो & डेविड वॉर्नर vs RCB, 2019

171- अभिषेक शर्मा & ट्रेविस हेड vs PBKS, 2025

167- अभिषेक शर्मा & ट्रेविस हेड vs LSG, 2024

160- जॉनी बेयरस्टो & डेविड वॉर्नर vs PBKS, 2020

सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में कुल 75 रन खर्च किए. इस दौरान शमी को एक भी विकेट नहीं मिला. शमी अब आईपीएल में सबसे सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. शमी ने तेज गेंदबाज मोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मोहित शर्मा ने आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 ओवरों में 73 रन लुटाए थे.

IPL में सबसे महंगी गेंदबाजी

0/76- जोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स) बनाम SRH, हैदराबाद, 2025

0/75- मोहम्मद शमी (सनराइजर्स हैदराबाद) बनाम PBKS, हैदराबाद, 2025

0/73- मोहित शर्मा (गुजरात टाइटन्स) बनाम DC, दिल्ली, 2024

0/70- बासिल थम्पी (सनराइजर्स हैदराबाद) बनाम RCB, बेंगलुरु, 2018

0/69- यश दयाल (गुजरात टाइटन्स) बनाम KKR, अहमदाबाद, 2023