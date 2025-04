Pahalgam Attack impact on IPL 2025 SRH vs MI Match: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में के बाद मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 के मुकाबले में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे. दरअसल, ये सभी बदलाव पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किए गए हैं.

ध्यान रहे बुधवार (23 अप्रैल) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) का 41वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. इस मैच में लगातार हार झेल रही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अपने घरेलू मैदान हैदराबाद पर वापसी की उम्मीद होगी.

इस मुकाबले को लेकर BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की ओर से चार बड़े बदलाव हुए हैं. पहला तो यह कि हमले के पीड़ितों के प्रति शोक जताने के लिए आईपीएल मैच के दौरान अंपायर और ख‍िलाड़ी काली पट्टी बांधकर उतरेंगे.

मंगलवार (22 अप्रैल) को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस घटना से बेहद दुखी है और हैदराबाद और मुंबई के बीच बुधवार को होने वाले मैच के दौरान प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.



दूसरी चीज यह कि यह मुकाबला शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन रखा जाएगा. तीसरी चीज यह कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए मैदान पर कोई भी चीयरलीडर्स नहीं होगी. वहीं, चौथी चीज यह कि इस मुकाबले में कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी. कुल मिलाकर सभी सादगी वाले नियमों का पालन किया जाएगा.

Our heartfelt condolences to the families who have lost their dear ones in Pahalgam, and prayers for the quick recovery of the injured.