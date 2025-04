IPL 2025, Shubman Gill: गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल पर BCCI का एक्शन... इस वजह से लगा लाखों का फटका

𝘽𝙤𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙨𝙚, the Jos Buttler way 💥



Team over personal milestones 🙌

Taking on Mitchell Starc 💪

Thriving at #GT 💙

And more...



🎥 Jos Buttler breaks down a special outing in Ahmedabad - By @jigsactin #TATAIPL | #GTvDC | @josbuttler