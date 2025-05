RCB से हारकर पंजाब किंग्स ने लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी, IPL प्लेऑफ में पहली बार रचा गया ये कीर्तिमान

पंजाब किंग्स (PBKS) को 8 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के फाइनल में जगह बना ली. 29 मई (गुरुवार) को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में आरसीबी को जीत के लिए 102 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 10 ओवर में ही हासिल कर लिया.

आरसीबी चौथी बार फाइनल में पहुंची है. इससे पहले उसने 2009, 2011 और 2016 के सीजन में भी फाइनल में जगह बनाई थी. हालांकि तीनों बार उसे हार झेलनी पड़ी

मैच हारकर पंजाब ने बनाए शर्मनाक रिकॉर्ड्स

अब 3 जून (रविवार) को खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना क्वालिफायर-2 की विजेता टीम से होगा. बता दें कि 1 जून (रविवार) को होने वाले क्वालिफायर-2 में पंजाब किंग्स की टक्कर एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता टीम से होनी है.

एलिमिनेटर मुकाबले में 30 मई (शुक्रवार) को मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात टाइटन्स (MI) की टीमें आमने-सामने हैं. यह मुकाबला भी मुल्लांपुर में ही होना है.

क्वालिफायर-1 मुकाबले में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कंडीशन्स को भांप नहीं पाए और उसके विकेट्स लगातार गिरते चले गए. पूरी टीम 14.1 ओवरों में ही सिमट गई. पंजाब किंग्स की लचर बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके केवल तीन बैटर ही डबल डिजिट में पहुंच पाए. इसमें मार्कस स्टोइनिस (26 रन), अजमतुल्लाह उमरजई (18 रन) और प्रभसिमरन सिंह (18 रन) का नाम शामिल रहा.

देखा जाए तो आईपीएल में किसी प्लेऑफ मुकाबले में ऐसा पहली बार हुआ, जब कोई टीम 15 से भी कम ओवर में ऑलआउट हो गई. आईपीएल प्लेऑफ में इससे पहले सबसे कम ओवर खेलने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नाम था. दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के शुरुआती सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में टारगेट का पीछा करते हुए 16.1 ओवर ही खेल पाई थी.

पंजाब किंग्स का आईपीएल के इतिहास में ये तीसरा सबसे कम ऑलआउट टोटल रहा. पंजाब किंग्स का न्यूनतम स्कोर 73 रन है, जो उसने साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स (RPS) के खिलाफ बनाया था. वहीं पंजाब किंग्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दो मौकों पर 88 रनों के स्कोर पर आउट हो चुकी है.

पंजाब किंग्स का न्यूनतम ऑलआउट स्कोर

73 vs राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पुणे, 2017

88 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलुरु, 2015

88 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इंदौर, 2018

101 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुल्लांपुर, 2025

111 vs कोलकाता नाइट राइडर्स, मुल्लांपुर, 2025

साथ ही आईपीएल प्लेऑफ में किसी टीम का ये संयुक्त रूप से तीसरा सबसे कम स्कोर रहा. आईपीएल प्लेऑफ में सबसे कम रनों पर सिमटने वाली टीम डेक्कन चार्जर्स (DC) रही थी. 2010 के सीजन में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में डेक्कन चार्जर्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 82 रन बना सकी थी.

IPL प्लेऑफ में सबसे कम टीम स्कोर

82- डेक्कन चार्जर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई, 2010 (तीसरे स्थान के लिए मैच)

87- दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स, मुंबई (वानखेड़े), 2008 सेमीफाइनल

101- लखनऊ सुपर जायंट्स vs मुंबई इंडियंस, चेन्नई, 2023 एलिमिनेटर

101- पंजाब किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुल्लांपुर, क्वालिफायर-1

104- डेक्कन चार्जर्स vs चेन्नई सुपर किंग्स, डीवाई पाटिल, 2010 सेमीफाइनल

मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 60 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल किया. आईपीएल प्लेऑफ/नॉकआउट में टारगेट का पीछा करते हुए गेंदों के हिसाब से ये सबसे बड़ी जीत रही. आरीसीबी ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पछाड़ दिया, जिसने 2024 के आईपीएल फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 57 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया था.

IPL मैच में सबसे कम समय में रनचेज (100 से ज्यादा का टारगेट)

9.4 ओवर - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs KKR, बेंगलुरु, 2015 (टारगेट: 112)

9.4 ओवर - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम LSG, हैदराबाद, 2024 (टारगेट: 166)

10.0 ओवर- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs PBKS, मुल्लांपुर, 2025 (टारगेट: 102)*

10.1 ओवर- कोलकाता नाइट राइडर्स vs CSK, चेन्नई, 2025 (टारगेट: 104)

नोट: RCB vs KKR का मैच बारिश के कारण छोटा कर दिया गया था.

पंजाब किंग्स की प्लेइंग-11: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, काइल जेमिसन.

इम्पैक्ट सब: मुशीर खान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग-11: विराट कोहली, फिल साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा.

इम्पैक्ट सब: मयंक अग्रवाल