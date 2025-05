PBKS vs RCB, IPL 2025: जोश हेजलवुड की स्विंग बॉलिंग... सुयश शर्मा की फिरकी, क्वालिफायर-1 में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज चारों खाने चित

इंडियन प्रीमियर लीग के क्वालिफायर-1 मैच में 29 मई (गुरुवार) को पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से हुआ है. मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. ना कप्तान श्रेयस अय्यर इस मैच में चले, ना ही प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह. शशांक सिंह और नेहाल वढेरा का फॉर्म भी इस अहम मुकाबले में धोखा दे गया.

Advertisement

'तू चल मैं आया....', यूं ढेर हो गई पंजाब किंग्स

अपने होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स के विकेट्स गिरने का सिलसिला दूसरे ओवर से शुरू हुआ, जब तेज गेंदबाज यश दयाल ने प्रियांश आर्य को चलता किया. फिर तो एक-एक करके विकेट गिरते गए. फिर अनुभवी फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने प्रभसिमरन को आउट किया. वहीं कंगारू तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की स्विंग बॉलिंग भी पंजाब के बल्लेबाज समझ नहीं पाए. हेजलवुड ने बेक टू बैक ओवर में श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिस को रवाना किया. जब यश दयाल ने नेहाल वढेरा को जब आउट किया, उस समय पंजाब का स्कोर 6.3 ओवर में 5 विकेट पर 50 रन था.

इसके बाद लेग-स्पिनर स्पिनर सुयश शर्मा ने तीन विकेट लेकर पंजाब किंग्स की कमर तोड़ दी. 22 साल के सुयश ने एक ही ओवर में शशांक सिंह और 'इम्पैक्ट सब' मुशीर खान को चलता किया. वहीं मार्कस स्टोइनिस का बड़ा विकेट भी सुयश ने झटका. इसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने हरप्रीत बराड़ और जोश हेजलवुड ने अजमतुल्लाह उमरजई को चलता कर पंजाब किंग्स की पारी समेट दी.

Advertisement

दोहरे अंकों में पहुंचे सिर्फ 3 बल्लेबाज

पंजाब किंग्स 14.1 ओवर में ही 101 रनों पर ढेर हो गई. देखा जाए तो पंजाब की ओर से तीन बल्लेबाज ही डबल डिजिट स्कोर में पहुंच पाए. इनमें मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई और प्रभसिमरन सिंह के नाम शामिल थे. आरसीबी की तरफ से जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा को तीन-तीन विकेट हासिल हुए.

IPL प्लेऑफ में सबसे कम टीम स्कोर

82 - डेक्कन चार्जर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई, 2010 (तीसरे स्थान के लिए मैच)

87 - दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स, मुंबई (वानखेड़े), 2008 सेमीफाइनल

101 - लखनऊ सुपर जायंट्स vs मुंबई इंडियंस, चेन्नई, 2023 एलिमिनेटर

101 - पंजाब किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुल्लांपुर, क्वालिफायर-1

104 - डेक्कन चार्जर्स vs चेन्नई सुपर किंग्स, डीवाई पाटिल, 2010 सेमीफाइनल

पंजाब किंग्स का न्यूनतम ऑल-आउट स्कोर

73 vs राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, पुणे, 2017

88 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बेंगलुरु, 2015

88 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इंदौर, 2018

101 vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुल्लांपुर, 2025*

111 vs कोलकाता नाइट राइडर्स, मुल्लांपुर, 2025

पंजाब किंग्स की प्लेइंग-11: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, काइल जेमिसन.

इम्पैक्ट सब: मुशीर खान

Advertisement

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग-11: विराट कोहली, फिल साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा.

इम्पैक्ट सब: मयंक अग्रवाल