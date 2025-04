KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम की लगातार खराब टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी को हार की बड़ी वजह बताया. गुजरात टाइटन्स से 39 रन की हार के बाद रहाणे ने कहा कि टीम को अच्छे शुरुआती रन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे पूरे टूर्नामेंट में परेशानी हो रही है.

KKR IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने माना कि इस सीजन में उनकी टीम की टॉप ऑर्डर (ऊपरी क्रम) की खराब बल्लेबाजी टीम को भारी पड़ रही है. सोमवार को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच में एक बार फिर खराब बल्लेबाजी के चलते टीम को 39 रन से हार का सामना करना पड़ा.

KKR को 199 रन का टारगेट मिला था, लेकिन उनकी टीम सिर्फ 159/8 रन ही बना सकी. रहाणे ने मैच के बाद कहा- मुझे लगा 199 का स्कोर हम चेज कर सकते थे. गेंदबाजी की वजह से हम मैच में वापस आए, लेकिन ओपनिंग में अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है, और यही हमारे लिए पूरे टूर्नामेंट में परेशानी का कारण बनी हुई है, हमें इससे जल्दी सीख लेनी होगी.

उन्होंने ये भी माना कि जहां गेंदबाजी में सुधार दिखा है, वहीं बल्लेबाजों ने अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है. रहाणे ने कहा- पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब हम गेंदबाजी कर रहे थे तो हमें लगा 200 या 210 से नीचे का स्कोर हमारे लिए ठीक रहेगा. हमें बल्लेबाजी में खासकर म‍िड‍िल ओवर्स में बेहतर करना होगा, ओपनिंग भी मजबूत होनी चाहिए. हमारे गेंदबाजो से कोई शिकायत नहीं है, वो हर मैच में बेहतर कर रहे हैं.

We will be back stronger pic.twitter.com/WSQaBUL0D0