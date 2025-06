विराट कोहली होने का क्या है मतलब! बार-बार लड़ना, हारकर भी लड़ना और फिर जीत आपके कदमों में...

इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) का यह सीजन जब शुरू होने वाला था तो व‍िराट कोहली को लेकर एक एड खूब चर्चा में था. जहां उनकी जर्सी नंबर 18, सीजन नंबर 18 को लेकर कहा गया था कि यह सीजन उनका होने वाला है, ठीक हुआ भी वैसा ही. 17 साल बाद 18वें सीजन में अंतत: कोहली के नाम IPL ट्रॉफी हो ही गई. कोहली ने इस इस सीजन में खूब रन बरसाए, वो रन बनाने वाले ख‍िलाड़‍ियों की ल‍िस्ट में तीसरे नंबर पर रहे. आईपीएल फाइनल में कोहली ने 35 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली.

कोहली ने आईपीएल के इस सीजन में कुल 15 मैच खेले और 657 रन नानए इसके साथ ही वो किसी एक आईपीएल सीजन में 600+ रन पांच बार बनाने वाले ख‍िलाड़ी भी बन गए. देखा जाए तो कोहली तो RCB टीम के लिए रन बरसा रहे थे, लेकिन यह टीम कहीं ना कहीं चूक जा रही थी. व‍िराट कोहली का IPL में प्रदर्शन ओवरऑल देखा जाए तो हमेशा से बेहतर रहा है. वह आईपीएल के एक सीजन में 973 रन (आईपीएल 2016 ) बनाने वाले ख‍िलाड़ी रहे हैं.

Moments he will never forget 🏆 Moments they will never forget 🤩 Virat Kohli 🤝 The RCB faithful ❤

आईपीएल 2025 में मिली महाव‍िजय के बाद विराट कोहली काफी भावुक नजर आए. कोहली इकलौते खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं.

किंग कोहली ने इस ख‍िताबी जीत के बाद कहा- ये जीत सिर्फ हमारी टीम की नहीं, बल्कि हर उस फैन की है जो 18 सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था, मैंने अपनी जवानी, अपना सर्वश्रेष्ठ दौर RCB को दिया है, हर बार दिल से खेला, पूरी जान लगाई, सच कहूं तो कभी लगता था ये दिन शायद ना आए, लेकिन जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई, दिल भर आया… भावनाएं रोक नहीं सका.

My heart is for Bangalore, my soul is for Bangalore...this is the team I will play for until the last day that I play the IPL.



Virat Kohli, straight from the heart as a TATAIPL champion ❤