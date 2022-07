IND Vs WI T20 Series: आ गया कप्तान! रोहित-ऋषभ पहुंचे वेस्टइंडीज, धमाकेदार अंदाज में हुई एंट्री, Video

IND Vs WI T20 Series: कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर ऋषभ पंत समेत भारत की टी20 टीम वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंच गई हैं. यहां टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से पूर्व कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है.

बता दें कि भारत की वनडे टीम पहले से ही वेस्टइंडीज में मौजूदा हैं. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआती दो वनडे जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. तीसरा मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा.

टीम इंडिया के त्रिनिदाद पहुंचने का वीडियो बीसीसीआई ने ही शेयर किया है. वीडियो में देख सकते हैं कि कप्तान और बाकी भारतीय प्लेयर्स की धमाकेदार अंदाज में एंट्री हुई. बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने गले लगाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया. दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव भी कूल अंदाज में नजर आए.

अश्विन की टी20 टीम में वापसी हुई

इसके बाद 29 जुलाई को पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. कोहली-बुमराह के अलावा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को भी इस सीरीज में आराम दिया गया है. बतौर स्पिनर टीम में रवि बिश्नोई, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव शामिल हैं. हालांकि, सर्जरी के बाद केएल राहुल को भी मौका मिला है. हालांकि राहुल और कुलदीप को फिटनेस साबित करनी होगी.

