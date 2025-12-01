scorecardresearch
 
वर्ल्ड चैम्पियन 3 महिला क्रिकेटर्स को रेलवे ने दिया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में विजयी टीम इंडिया का हिस्सा रहीं तीन क्रिकेटरों प्रतीका रावल, स्‍नेह राणा और रेनुका सिंह ठाकुर को भारतीय रेलवे ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी- स्पोर्ट्स) के पद पर नियुक्त किया है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार जीता है वर्ल्ड कप का खिताब (Photo: AP)

आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में विजयी टीम इंडिया का हिस्सा रहीं तीन क्रिकेटरों प्रतीका रावल, स्‍नेह राणा और रेणुका सिंह ठाकुर को भारतीय रेलवे ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी- स्पोर्ट्स) के पद पर नियुक्त किया है. इन तीनों खिलाड़ियों को अब ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर के समकक्ष वेतन और सुविधाएं मिलेंगी. रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) की इस पहल से महिला क्रिकेटरों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी.

बता दें कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था. 30 सितंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान का फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला गया था. जिसमें हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को पटखनी दी थी. ये पहली बार था जब महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी.

यह भी पढ़ें: Exclusive: प्रतीका रावल को PM मोदी के इवेंट से पहले मिला था वर्ल्ड कप मेडल, प‍िता ने बताई सच्चाई

भारत की ओर से जिन 3 खिलाड़ियों को रेलवे ने पद दिया है. उनका वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन रहा था. हालांकि, प्रतीका रावल को सेमीफाइनल से ठीक पहले चोट लगी थी, जिसके कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं. और उनकी जगह शेफाली वर्मा को मौका मिला था. लेकिन ग्रुप स्टेज के मैचों में प्रतीका ने कई यादगार पारियां खेली थीं. 

यह भी पढ़ें: एक मौका भगवान सबको देता है, पर चूकना नहीं है... बस लड़ते रहना है, ये वर्ल्ड चैम्प‍ियन शेफाली वर्मा ने सिखाया

वहीं, स्नेह राणा को इस वर्ल्ड कप में बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर शामिल किया गया था. उनका प्रदर्शन भी कमाल का रहा था. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 अक्तूबर को हुए मैच के बाद उन्हें आगे मौका नहीं मिला.

लेकिन रेणुका सिंह की बात करें तो वह भारतीय गेंदबाजी की शान रहीं. उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी की. फाइनल में भी रेणुका सिंह ने 8 ओवर में केवल 28 रन खर्च किए थे और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिया.

