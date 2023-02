Cheteshwar Pujara 100th Test: भारतीय बल्लेबाजों के लिए मनहूस रहा है 100वां टेस्ट! किसी ने नहीं जड़ी सेंचुरी, पुजारा के पास मौका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. टीम इंडिया ने नागपुर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों से मात दे थी. अब उसका लक्ष्य इस मुकाबले में भी कंगारू टीम को रौंदने पर होगा. दिल्ली टेस्ट मैच भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के लिए भी खास रहने वाला है. इस दूसरे टेस्ट मैच में उतरते ही चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

क्या चेतेश्वर पुजारा रच पाएंगे इतिहास?

सौवें टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा के पास बल्ले से इतिहास रचने का भी सुनहार मौका होगा. दरअसल सौवें टेस्ट मैच में कोई भी भारतीय बल्लेबाज अबतक शतक नहीं बना पाया है. सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ जैसे धुरंधर से सौवें टेस्ट में शतक की उम्मीद थी लेकिन वह विफल रहे. इस दौरान कुछ भारतीय बल्लेबाज तो अर्धशतक बनाने में कामयाब रहे लेकिन उसे वह शतकीय पारी में नहीं बदल सके. वीवीएस लक्ष्मण (64 और 4 रन), कपिल देव (55 रन) सचिन तेंदुलकर (54 रन), राहुल द्रविड़ (52 और 9 रन) का नाम इसमें शामिल था. पुजारा से उम्मीद है कि वह अबकी जरूर भारत के लिए कीर्तिमान स्थापित करेंगे.

क्लिक करें- स्टार प्लेयर का अनोखा 'शतक', एक दशक से है टीम इंडिया की दीवार

सौवें टेस्ट में शतक लगाने की बात करें तो अब तक सिर्फ 9 बल्लेबाज ही यह कारनामा कर पाए हैं. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा तीन खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं. वहीं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दो-दो बल्लेबाजों को भी अपने 100वें टेस्ट में शतकीय पारी खेलने का अवसर मिला. इसके साथ ही वेस्टइंडीज के भी एक बल्लेबाज ने यह ऐताहिसक उपलब्धि अपने नाम की है.

पोंटिंग के नाम काफी स्पेशल रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ऐसे इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट की दोनों ही पारियों में शतक जमाया. पोंटिंग ने अपना 100वां टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. उस मुकाबले में पोंटिंग ने पहली पारी में 120 रन बनाए थे. फिर दूसरी पारी में भी पोंटिंग ने नाबाद 143 रन बना डाले और अंत तक आउट हुए बिना टीम को जीत दिला दी. देखा जाए तो सौवें टेस्ट में दोहरा शतक सिर्फ दो बल्लेबाज ही लगा पाए हैं, जिसमें इंग्लैंड के जो रूट और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर का नाम शामिल है.

सौवें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले बल्लेबाज:

1. कॉलिन कॉउड्रे (इंग्लैंड)- 104 रन vs ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम 1968

2. जावेद मियांदाद (पाकिस्तान)- 145 रन vs भारत, लाहौर, 1989

3. गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज)- 149 रन vs इंग्लैंड, सेंट जोन्स 1990

4. एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड)- 105 रन vs वेस्टइंडीज, मैनचेस्टर 2000

5. इंजमाम उल हक (पाकिस्तान)- 184 रन vs भारत, बेंगलुरु 2005

6. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 120 रन vs साउथ अफ्रीका, सिडनी 2006

6. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)- 143* रन vs साउथ अफ्रीका, सिडनी 2006

7. ग्रीम स्मिथ (साउथ अफ्रीका)-131 रन vs इंग्लैंड, ओवल 2012

8. हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका)- 134 रन vs श्रीलंका, जोहानिसबर्ग 2017

9. जो रूट (इंग्लैंड)- 218 रन vs भारत, चेन्नई 2021

10. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 200 रन vs साउथ अफ्रीका, मेलबर्न 2022

100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर्स:

1. सचिन तेंदुलकर- 200 टेस्ट मैच

2. राहुल द्रविड़- 163 टेस्ट मैच

3. वीवीएस लक्ष्मण- 134 टेस्ट मैच

4. अनिल कुंबले- 132 टेस्ट मैच

5. कपिल देव- 131 टेस्ट मैच

6. सुनील गावस्कर- 125 टेस्ट मैच

7. दिलीप वेंगसरकर - 116 टेस्ट मैच

8. सौरव गांगुली- 113 टेस्ट मैच

9. ईशांत शर्मा- 105 टेस्ट मैच

10. हरभजन सिंह- 103 टेस्ट मैच

11. वीरेंद्र सहवाग- 103 टेस्ट मैच

12. विराट कोहली- 105* टेस्ट मैच