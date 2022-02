Ind Vs Wi 3rd T20: वनडे के बाद T20 में भी WI का सूपड़ा साफ, ICC रैंकिंग में नंबर-1 बनी टीम इंडिया

Ind Vs Wi 3rd T20: भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ कोलकाता में खेली गई तीन टी-20 मैचों की सीरीज़ को जीत लिया है. रविवार को तीसरा मैच जीतकर भारत ने 3-0 से इस सीरीज़ को अपने नाम किया. अहमदाबाद में खेली गई वनडे सीरीज़ में भी टीम इंडिया ने 3-0 से जीत हासिल की थी. रोहित शर्मा के फुल टाइम कप्तान बनने के बाद उनकी ये लगातार तीसरा क्लीन स्वीप है.

टीम इंडिया ने तीसरे टी-20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का स्कोर खड़ा किया, जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम सिर्फ 167 रन ही बना पाई और भारत ने 17 रनों से ये मैच अपने नाम किया.

प्लेयर ऑफ द मैच: सूर्यकुमार यादव, प्लेयर ऑफ द सीरीज़: सूर्यकुमार यादव

भारतीय टीम इस सीरीज़ में जीत के साथ आईसीसी की रैंकिंग में नंबर-वन बन गई है. सीरीज़ की शुरुआत से पहले भारतीय टीम 268 रेटिंग के साथ नंबर-दो पर थी, जबकि इंग्लैंड 269 रेटिंग के साथ नंबर-एक टीम थी. अब जब तीन मैच की सीरीज़ खत्म हुई है, तब भारत नंबर एक बन गया है.

तीसरा मैच भी रहा रोमांचक



भारत ने वेस्टइंडीज़ को 185 रनों का लक्ष्य दिया था. वेस्टइंडीज़ की टीम एक बार फिर मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले गई, ऐसे में दर्शकों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं. वेस्टइंडीज़ को जीत के लिए 18 बॉल में 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम इंडिया के आखिरी ओवर्स में बेहतरीन बॉलिंग की.

